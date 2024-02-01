جونيبر نتوركس تطرح أول منصة شبكات معززة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت (جونيبر نتوركس) Juniper Networks؛ الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة والقائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم طرح أول منصة شبكات أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في القطاع. وأكدت الشركة أن هذه المنصة صُممت خصوصًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل التجارب للمشغلين والمستخدمين.

وقد صممت جونيبر منصتها للشبكات المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة لضمان الموثوقية والقياس والأمن لكافة الاتصالات عبر جميع الأجهزة للمستخدمين والتطبيقات والأصول، وذلك بناءً على سبع سنوات من البحث والتطوير في علوم البيانات.

وعلى العكس تمامًا من المنصات الأخرى؛ تجمع منصة جونيبر الجديدة بين جميع حلول شبكات المقرات الرئيسية والفروع ومراكز البيانات، وذلك باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي المشترك، ومساعد الشبكة الافتراضية Marvis.

ويتيح ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي الشامل لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) للحصول على الحلول والأفكار العميقة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا، وضمان الربط الشبكي الشامل والسلس، مما يساهم في تحويل تركيز فرق تكنولوجيا المعلومات من صيانة الشبكة الأساسية إلى ضمان توفير تجارب متميزة وآمنة وشاملة للطلاب والمرضى والضيوف والعملاء والموظفين.

What better way to learn about the industry's first #AINative Networking Platform than from those who made it happen? Here's what it really means to be AI-native. pic.twitter.com/b3EMFVLST2 — Juniper Networks (@JuniperNetworks) January 30, 2024

وتوفر المنصة أيضًا أبسط العمليات وأكثرها ضمانًا لمختلف مراحل دورة حياة النظام بدءًا من النشر الأولي والتطبيق والعمليات المستمرة في الأيام التالية (Day 0/1/2+ operations)، مما يؤدي إلى خفض النفقات التشغيلية بنسبة تصل إلى 85%، مقارنة بالحلول التقليدية، وتقليل عدد الحوادث المتعلقة بالأعطال بنسبة تصل إلى 90%، وخفض الأوقات اللازمة لعلاج الحوادث بنسبة تصل إلى 50%.

وتعليقًا على الإطلاق؛ قال رامي رحيم، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس: “يعد الذكاء الاصطناعي أكبر نقطة انعطاف تكنولوجية منذ الإنترنت نفسه، ولا يمكن التقليل من تأثيره المستمر في الشبكات. وفي جونبير رأينا بنحو مباشر كيف أن AIOps قد غير قواعد اللعبة من خلال توفير الكثير من الوقت والمال لآلاف المؤسسات العالمية ومنح المستخدم النهائي تجربة فائقة. تمثل منصة الشبكات الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي توجهًا جديدًا جريئًا لشركة جونبير ولصناعتنا”.

وتكشف جونيبر من خلال أحدث منصة للشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن مجموعة من المنتجات الجديدة المتوافقة مع هدف (التجربة أولًا). وتهدف هذه المنتجات إلى تعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر قابلية للتنبؤ بها وأعلى موثوقية وقابلة للقياس. وعلاوة على ذلك، تقدم المنصة شبكات مراكز بيانات مبسطة وعالية الأداء مصممة خصوصًا للتدريب والاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي.

مساعد الشبكة الافتراضية Marvis:

يقدم مساعد الشبكة الافتراضية Marvis المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جونيبر الأتمتة السلسة والرؤية العميقة عبر منصة الشبكات، ويوفر Marvis توصيات استباقية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينها بنحو مستمر عبر واجهة مستخدم مشتركة مستضافة عبر السحابة.

أهم مزايا مساعد الشبكة الافتراضية Marvis:

يستخدم Marvis بنحو فريد واجهة محادثة باللغة الطبيعية البشرية، مع الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في بعض حالات الاستخدام، الأمر الذي يمكّن العملاء من الحصول على إجابات مفيدة للمشاكل المعقدة عبر استعلامات لغوية بسيطة، مثل: “لماذا يومض مفتاح التبديل باللون الأحمر؟”.

يتوافق Marvis مع العديد من الأدوات مثل: Slack و Teams، مما يوفر للمستخدمين إرشادات واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات عند الحاجة الماسّة إليها.

يحول Marvis نموذج عمليات الشبكة بعيدًا عن واجهة سطر الأوامر (CLI) ولوحات المعلومات إلى المحادثات التفاعلية على نحو يماثل الخبراء الأفراد، لكن هذا الحل يبقى في حالة يقظة تامة.

يعمل نهج جونيبر تجاه الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات AIOps على رفع تركيز الفرق المتخصصة في هذا المجال، للحفاظ على اتصال الشبكة الأساسي وتقديم تجارب رقمية استثنائية وآمنة وشاملة للطلاب والموظفين والمرضى والضيوف والعملاء والموظفين.