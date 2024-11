جونيبر نتوركس تطرح أول منصة شبكات معززة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت (جونيبر نتوركس) Juniper Networks؛ الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة والقائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم طرح أول منصة شبكات أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في القطاع. وأكدت الشركة أن هذه المنصة صُممت خصوصًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل التجارب للمشغلين والمستخدمين.

وقد صممت جونيبر منصتها للشبكات المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة لضمان الموثوقية والقياس والأمن لكافة الاتصالات عبر جميع الأجهزة للمستخدمين والتطبيقات والأصول، وذلك بناءً على سبع سنوات من البحث والتطوير في علوم البيانات.

وعلى العكس تمامًا من المنصات الأخرى؛ تجمع منصة جونيبر الجديدة بين جميع حلول شبكات المقرات الرئيسية والفروع ومراكز البيانات، وذلك باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي المشترك، ومساعد الشبكة الافتراضية Marvis.

ويتيح ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي الشامل لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) للحصول على الحلول والأفكار العميقة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا، وضمان الربط الشبكي الشامل والسلس، مما يساهم في تحويل تركيز فرق تكنولوجيا المعلومات من صيانة الشبكة الأساسية إلى ضمان توفير تجارب متميزة وآمنة وشاملة للطلاب والمرضى والضيوف والعملاء والموظفين.

