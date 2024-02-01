جوجل تنفق مليارات الدولارات لتسريح الموظفين

أنفقت جوجل أكثر من ملياري دولار على تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من النفقات بعد أن سرحت أكثر من 12000 موظف على مدار عام 2023.

وتستمر تعويضات التسريح في الظهور ضمن نتائجها المالية، إذ أنفقت الشركة في شهر واحد فقط من عام 2024 مقدار 700 مليون دولار على تعويضات إنهاء خدمة الموظفين.

وتأتي التعويضات بصفتها جزءًا من عمليات التسريح التي تستهدف أكثر من 1000 وظيفة أخرى. وكشفت جوجل عن هذا الرقم خلال إعلان نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023.

وبغض النظر عن التسريحات، أنهت جوجل عام 2023 بنمو في معظم أعمالها الأساسية.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 86 مليار دولار للربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 13 في المئة سنويًا.

كما أظهرت الإعلانات الرقمية والحوسبة السحابية نموًا مطردًا، وهو ما عزاه الرئيس التنفيذي، سوندار بيتشاي، إلى استثمارات جوجل في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وحقق محرك البحث، وهو مولد الإيرادات الأساسي للشركة، مقدار 48 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13 في المئة تقريبًا سنويًا.

في حين حقق قطاع خدمات الاشتراك والأجهزة مقدار 10.7 مليارات دولار، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى الاشتراكات في YouTube Premium and Music و YouTube TV و Google One، وفقًا لبيتشاي.

وبلغت إيرادات الإعلانات عبر يوتيوب مقدار 9.2 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار بيتشاي إلى عام 2024 باسم “عصر Gemini” لشركة ألفابت، في إشارة إلى النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي الذي تتوقع جوجل أن يعمل عبر جميع منتجاتها الأساسية.

وقال بيتشاي: “يعد Gemini بمنزلة الخطوة الأولى لتحقيق الرؤية التي كانت لدينا عندما أسسنا DeepMind، إذ جمعنا بين فريقي البحث العالميين لدينا”.

وتحدث بيتشاي عن Gemini Ultra الذي تواصل الشركة تطويره، إذ قال: “يأتي Gemini Ultra قريبًا، ويعمل الفريق على الإصدار التالي وإدخاله إلى منتجاتنا، بدءًا من البحث”.

وتعد جوجل حاليًا بمنزلة المزود السحابي الثالث عالميًا، خلف أمازون ومايكروسوفت، مع أن قسمها السحابي اكتسب قوة في العام الماضي.

وأعلنت الشركة إيرادات قدرها 9.19 مليارات دولار لقسمها السحابي Google Cloud، وهو ما يعد زيادة كبيرة بمقدار 25.6 في المئة سنويًا.

وأنفقت الشركة مليارات الدولارات على عمليات تسريح الموظفين، كما أن تقليص العقارات بسبب عمليات تسريح الموظفين المذكورة كلفها أيضًا.

وكلف إغلاق المساحات المكتبية الفعلية للشركة ما مقداره 1.8 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.

وتعني استثمارات جوجل المستمرة في الذكاء الاصطناعي أن المزيد من عمليات تسريح الموظفين قادمة في عام 2024، إذ تخفض الشركة عدد الموظفين في أقسام أخرى للتعويض.