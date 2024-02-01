جوجل تطلق ميزة مشاركة الملفات Quick Share

بدأت شركة جوجل طرح ميزة مشاركة الملفات Quick Share في هواتف بكسل وغيرها من الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وتُعد تلك الميزة خليطًا من ميزة المشاركة القريبة Nearby Share التي قدمتها جوجل عام 2020 وميزة المشاركة السريعة Quick Share الخاصة بسامسونج، ليُعاد طرحها مُجددًا بالاسم نفسه، حيث تهدف الشركتان إلى جعلها الخيار الافتراضي الموحد لمشاركة الملفات بسهولة وسرعة في نظامي أندرويد وكروم أو إس.

وتتيح جوجل ميزة المشاركة السريعة Quick Share عبر تحديث لخدمات جوجل بلاي في هواتف بكسل وأجهزة أندرويد غير التابعة لسامسونج.

وفي وقت سابق، صرّحت جوجل بأنها ستبدأ طرح تلك الميزة خلال شهر فبراير/ شباط، وقد بدأت الميزة بالظهور بالفعل في أجهزة أندرويد.

وعند النقر على خيار المشاركة داخل نظام أندرويد، يظهر خيار المشاركة السريعة Quick Share في القائمة التي تظهر في الشاشة، وبعد النقر عليه تفتح صفحة جديدة بملء الشاشة تُظهر كيفية ظهور جهاز المستخدم للآخرين، مع إمكانية الإرسال إلى الأجهزة المملوكة للمستخدم أو الأجهزة الأخرى القريبة.

وسيلاحظ المستخدمون تغيرًا بسيطًا في الواجهة مقارنة بميزة المشاركة القريبة سابقًا، علمًا بأن الآلية المُستخدمة في النقل تظل تقريبًا كما هي دون تغيير.

ويحصل المستخدمون على ميزة المشاركة السريعة مع تحديث خدمات جوجل بلاي برقم إصدار 24.02، مع مكون آخر يُثبت تلقائيًا في الأجهزة عبر خوادم جوجل، ومن المُنتظر أن تتوفر الميزة لكافة مستخدمي نظام أندرويد المؤهلين على نحو تدريجي.