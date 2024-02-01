جوجل تجلب ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي إلى هواتفها

طرحت جوجل ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي المسماة Circle to Search لجهازي Pixel 8 و Pixel 8 Pro، التي تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن المعلومات عبر أجهزتهم المحمولة بإيماءات بسيطة، مثل وضع دائرة أو التمييز أو الخربشة.

وتقدم هذه الميزة أفكارًا جديدة بخصوص كيفية جمع المعلومات عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد هذه الميزة، المتوفرة أيضًا عبر هواتف Galaxy S24 من سامسونج، على أداة البحث المتعدد من الشركة التي تتيح لك الجمع بين عمليات البحث عن الصور والكلمات في تطبيق الشركة.

ويمكنك الآن وضع دائرة حول الأشياء أو الخربشة عليها أو تمييزها في التطبيقات الأخرى لمعرفة المزيد عنها في مكانها دون تبديل التطبيقات.

ويعد التغيير الكبير هنا هو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات البحث السريعة داخل التطبيقات الأخرى في أندرويد.

ويمكنك الضغط لمدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل من أي مكان توجد فيه لبدء البحث بدلًا من التقاط صورة أو لقطة شاشة لتطبيق جوجل.

وتستطيع بعد ذلك تحديد ما تريد معرفة المزيد عنه وتعديل البحث باستخدام موجه النص، إذ تعرض لك البطاقة الظاهرة المزيد من المعلومات، ويمكنك بعد ذلك إغلاق البطاقة عند الانتهاء.

ووفقًا لشركة جوجل، إذا رأيت مجموعة من منشورات التواصل الاجتماعي بخصوص Corn Dogs وكنت لا تعرف ما الذي تعنيه، فإن بإمكانك استخدام ميزة Circle to Search لجمع المعلومات بخصوص هذه النوعية من الأطعمة وسؤال موجه النص عن سبب شعبيتها الآن.

وتتضمن الأمثلة الأخرى التي تقترحها جوجل البحث عن معلومات بخصوص المبنى الذي تراه في مقطع فيديو عبر يوتيوب عن طريق الخربشة فوقه وإضافته إلى خططك للسفر، أو تسليط الضوء على اقتراح مطعم من صديق والتحقق من أشياء، مثل القائمة أو مراجعات العملاء، أثناء الدردشة.

كما يمكنك وضع دائرة حول صور المنتجات أو الخربشة فوقها للعثور على خيارات التسوق عبر الويب، ويتيح ذلك مقارنة الأسعار بسهولة وشراء العناصر المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في مقاطع الفيديو.

ويمكن تمييز الكلمات أو العبارات لجمع التعريفات والمعلومات الأساسية ذات الصلة دون مغادرة التطبيق الذي تستخدمه حاليًا.