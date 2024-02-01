تسلا تعزز قدرات Model Y في ظل المنافسة مع BYD

حدثت تسلا أجهزة مساعدة السائق في سيارات الدفع الرباعي Model Y في الصين، إذ تتطلع إلى تعزيز المبيعات ودرء المنافسة المتزايدة من الشركات المحلية في السوق الكبرى للسيارات في العالم.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي ضمن منصة وي تشات إن Model Y تتضمن الآن حاسوبًا وأجهزة استشعار Hardware 4 دون أي تكلفة إضافية.

وتأتي Model Y مزودة بأجهزة Hardware 4 مجانًا عندما يشتري العميل السيارة.

كما تتاح سيارة الدفع الرباعي التي يبدأ سعرها من 36100 دولار بثلاثة خيارات لونية جديدة، هي الأحمر والفضي والرمادي، بالإضافة إلى الخيارات اللونية الحالية، وهي الأسود والأبيض والأزرق.

وأضافت تسلا أجهزة Hardware 4 إلى نماذج Model S و Model X المتميزة، بالإضافة إلى بعض نماذج Model Y خارج الصين، وذلك لتوفير نطاق كشف طويل وقدرة إدراكية قوية وقدرة حوسبة فضلى.

وتعد أجهزة Hardware 4 بمنزلة مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار والحواسيب الموجود ضمن السيارة المصممة لتسهيل برنامج مساعدة السائق التجريبي للشركة، الذي تسوقه على أنه النسخة التجريبية للقيادة الذاتية الكاملة.

وتتمتع أجهزة Hardware 4 بقدرة معالجة قوية وكاميرات فضلى مهمة للسيارة لفهم بيئتها حتى لا تصطدم بالأشخاص أو المركبات والأشياء الأخرى.

ولم تطلق تسلا رسميًا النسخة التجريبية للقيادة الذاتية الكاملة في الصين، مع أن وسائل الإعلام الحكومية ذكرت في شهر نوفمبر أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تحاول إطلاقه.

وتسعى شركة صناعة السيارات إلى الحفاظ على مكانتها بعد أن كانت تهيمن سابقًا على السوق الكبرى عالميًا للسيارات الكهربائية.

وتطرح الشركات المصنعة المحلية، مثل جيلي و BYD و Li Auto، مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية.

وبدأت تسلا جولة ترويجية لسيارتها Cybertruck ذات المظهر المستقبلي خلال الشهر الماضي في الصين، مع أن النموذج غير متوفر في البلاد.

كما واصلت خفض الأسعار، إذ خفضت في الشهر الماضي سعر سيارتها Model 3 بمقدار 6 في المئة.

وباعت شركة السيارات الصينية العملاقة BYD التي يدعمها وارن بافيت في الربع الرابع من عام 2023 المزيد من السيارات الكهربائية مقارنةً بشركة تسلا.

وتتطلع شركات السيارات الكهربائية الصينية إلى زيادة المنافسة من خلال التركيز على التكنولوجيا في مجالات، مثل مزايا القيادة الذاتية والبطاريات الفضلى.

وتواجه تسلا ضغوطًا؛ لأنها خفضت الأسعار في العام الماضي لتحفيز الطلب، الأمر الذي أثر في أرباحها.

وحذرت الشركة في الأسبوع الماضي من أن المبيعات في عام 2024 قد تنخفض مقارنةً بالعام الماضي.