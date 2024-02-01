تسريبات: معالجات AMD Kraken Point APU ستكون مستندة إلى معمارية Zen 5

ظهرت اليوم بعض التفاصيل الجديدة التي تؤكد أن معالجات الجيل التالي AMD APU، التي تأتي باسم Kraken Point، قادمة بنويات Zen 5 ونويات Zen 5C مع وحدة معالجة الرسوم RDNA 3.5.

وأكدت المصادر أيضًا أن AMD تخطط لإطلاق معالجات Kraken Point إلى سوق الحواسيب المحمولة لتنافس معالجات إنتل Arrow Lake، وهو ما ينبغي أن يمنح لاعبي الحاسوب تجربة لعب فضلى مقارنة بالجيل الحالي مثل سلسلة معالجات Ryzen 7040.

واستمرت الشائعات المتعلقة بهذه المعالجات لمدة طويلة، ومنذ أسابيع كانت الشائعات تشير إلى أن AMD قد بدأت بإنتاج سلسلة المعالجات المركزية Ryzen 9000 Granite Ridge المستندة إلى معمارية Zen 5، والمتوقع إصدارها في شهر أبريل عام 2024.

وفقًا لموقع TechRadar، بدأت بعض التفاصيل حول معالجات Kraken Point القادمة من AMD تظهر بقوة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بداية مع حساب Olrak29 الذي نشر على منصة X تفاصيل جديدة عن معالجات Kraken Point.

هذه التسريبات تشير إلى أن معالجات Kraken Point ستأتي مع 8 نويات و 16 خيطًا، وهي مقسمة إلى أربع نويات Zen 5 وأربع نويات Zen 5C، إذ تعمل نويات Zen 5C بسرعة تردد أدنى من نويات Zen 5 ولكنها تعمل بكفاءة طاقة فضلى.

كما ستأتي معالجات Kraken Point مستندة إلى معمارية RDNA 3.5 المخصصة لوحدة معالجة الرسوم، وهذا يعني أنها لن تكون مستندة إلى معمارية RDNA 4.