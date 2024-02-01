بطاقة إنفيديا RTX 4080 SUPER متاحة للبيع في الأسواق بسعر يبدأ من 999 دولارًا

بعد أن أطلقت إنفيديا بطاقة RTX 4070 SUPER في 17 من يناير وأصبحت متوفرة في الأسواق بسعر يبدأ من 599 دولارًا، وأطلقت أيضًا بطاقة RTX 4070 Ti SUPER في 24 من يناير وأصبحت متوفرة في الأسواق بسعر يبدأ من 799 دولارًا، تعلن إنفيديا إطلاق البطاقة الرسومية RTX 4080 SUPER التي أصبحت متوفرة في الأسواق اليوم بسعر يبدأ من 999 دولارًا.

وتعد سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER، المستندة إلى معمارية Ada Lovelace، ترقية جيدة لمن يبحث عن مستوى أداء أفضل من سلسلة بطاقات RTX 40 أو RTX 30. حتى من ناحية السعر، قدمت إنفيديا بطاقة RTX 4080 SUPER بسعر ممتاز مقارنة ببطاقة RTX 4080 التي أُطلقت بسعر يبدأ من 1199 دولارًا.

وتعتمد البطاقة الرسومية RTX 40 SUPER على وحدة معالجة الرسوم AD103، مع 10.240 آلاف نواة كودا (CUDA) و 80 نواة RT و 320 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6X بحجم قدره 16 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 256 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 320 واطًا.

ولتجربة مدى قوة البطاقات الرسومية الجديدة مثل RTX 4080 SUPER في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، استطاعت تلك البطاقة إنشاء فيديو أسرع بمقدار 1.5 مرة وإنشاء صور أسرع بمقدار 1.7 مرة من البطاقة الرسومية RTX 3080 Ti.

كما تؤكد إنفيديا أن البطاقة الأقوى من هذه السلسلة RTX 4080 SUPER قادرة على تشغيل ألعاب بدقة عرض قدرها 4K مع تقنية تتبع الأشعة. ولكونها أسرع بمقدار 1.4 مرة من بطاقة RTX 3080 Ti توفر بطاقة RTX 4080 SUPER أيضًا أداءً مذهلًا مع تقنية التنقيط التقليدي.

كما تمنح تقنية DLSS Frame Generation بطاقة RTX 4080 SUPER تعزيزًا إضافيًا من ناحية الأداء، مما يجعل بطاقة RTX 4080 أسرع بمرتين من بطاقة RTX 3080 Ti.

التصميم الاحترافي لبطاقة RTX 4080 SUPER سيكون متاحًا من كبار صانعي البطاقات الرسومية مثل: ASUS و Colorful و Gainward و GALAX و GIGABYTE و INNO3D و KFA2 و MSI و Palit PNY و ZOTAC، وبسعر يبدأ من 999 دولارًا.