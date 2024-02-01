السعودية تطلق مبادرة “الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع”

أعلن معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق المملكة مبادرة (الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع)، وهي مبادرة تستهدف أعضاء منظمة التعاون الرقمي، وتسعى إلى تعزيز البحث والتطوير والوعي والحوكمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي الذي تترأس دورته الحالية مملكة البحرين، بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء الـ 16 في منظمة التعاون الرقمي، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين.

شاركت المملكة اليوم في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي @dcorg والذي تستضيفه المنامة، وذلك لمناقشة عدد من المبادرات لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب والمرأة بين الدول الأعضاء . pic.twitter.com/zP3XZBYYiz — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 31, 2024

وتأتي المبادرة السعودية تحت إشراف المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء السعودي في يوليو 2023، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقره في الرياض.

وتعكس مبادرة (الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع) التزام المملكة بدعم الشمولية والازدهار الرقمي للجميع، وتنفيذ مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية في سبتمبر 2022، ووثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أصدرتها في يناير 2024، والتي تستهدف الجهات الحكومية والخاصة والعموم.

وتهدف المبادرة السعودية إلى تقديم الدعم لأبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي، وزيادة الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطوير وحوكمة سياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقديم الدعم لأبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويره، وتعزيز دعم بناء قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتؤكد المبادرة دعم المملكة الدائم لرسالة منظمة التعاون الرقمي الرامية إلى تحقيق الشمولية والازدهار الرقمي للجميع، وتأكيدًا لالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية، والعمل التشاركي والتعاون البناء لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني ودعم مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته من أجل خدمة دول العالم لاسيما الدول النامية.