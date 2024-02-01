إطلاق نموذج Gemini Pro للمستخدمين في الشرق الأوسط مع تحديثات جديدة في بارد

أعلنت شركة جوجل اليوم توسيع إمكانات روبوت الدردشة بارد (Bard) المزود بنموذج Gemini Pro لتشمل المزيد من اللغات والبلدان، من ضمنها اللغة العربية، والدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مزية جديدة في الروبوت تستند إلى نموذج (Imagen 2) القادر على إنشاء الصور من النصوص، لمساعدتك في تحويل أفكارك إلى حقيقة.

استخدام Gemini Pro بجميع اللغات والبلدان المتاحة في Bard:

أعلنت جوجل في شهر ديسمبر /كانون الأول 2023 تضمين نموذج Gemini Pro في روبوت بارد باللغة الإنجليزية لتزويد الروبوت بقدرات أكثر تطورًا تتعلق بالفهم والتلخيص والتحليل والترميز. وابتداءً من اليوم، سيكون Gemini Pro متاحًا بأكثر من 40 لغة من ضمنها اللغة العربية وفي 230 دولة ومنطقة من حول العالم من بينها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليتمكّن المزيد من الأشخاص من استخدام بارد في نسخته الأسرع حتى الآن.

وبالاستناد إلى التقييمات التي أجرتها جوجل مع خبراء من جهات خارجية دون الكشف لهم عن أسماء البرامج، يُعدّ روبوت بارد المزود بنموذج Gemini Pro الآن واحدًا من أفضل روبوتات الدردشة أداءً المتوفرة بمختلف اللغات، مقارنةً بالروبوتات البديلة الرائدة، سواء المجانية أو المدفوعة.

وقد أعلنت (Large Model Systems Organization) المؤسسة الرائدة في تقييم نماذج اللغة وروبوتات الدردشة تصنيف بارد المزود بنموذج Gemini Pro روبوت الدردشة المجاني الأكثر تفضيلًا، مشيرةً إلى تحقيقه قفزة نوعية في المجال.

التحقّق من الردود بمزيد من اللغات التي من ضمنها اللغة العربية:

نظرًا إلى أن المستخدمين يسعون دائمًا إلى التأكّد من صحة ردود بارد، وسّعت جوجل أيضًا نطاق استخدام مزية التحقّق من الرد لتشمل أكثر من 40 لغة من ضمنها اللغة العربية.

إذ يكفي النقر على الرمز (G) أسفل الإجابات، وسيبحث بارد عبر محرك بحث جوجل عن محتوى لتقييم مصداقية ردّه، سواء كان المحتوى داعمًا أو معارضًا للرد. ويمكنك بعدها النقر على العبارات المميّزة في رد بارد للاطّلاع على المعلومات التي وجدها.

تحويل الأفكار إلى صور عبر نموذج Imagen 2:

في خطوة إضافية لتعزيز حسّك الإبداعي، يمكنك الآن إنشاء الصور مجانًا عبر روبوت بارد باللغة الإنجليزية في معظم البلدان حول العالم من ضمنها الدول التي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستند هذه المزية الجديدة في بارد إلى نموذج (Imagen 2) المحدّث لضمان تقديم صور واقعية بجودة عالية. ولاستخدام هذه المزية في بارد، ما عليك سوى كتابة وصف للصورة، مثل: “إنشاء صورة لفيل يمشي في الغابة ويغطيه مزيج من الألوان المفرحة”، وسينشئ بارد صورًا مخصّصة وواسعة النطاق تعكس أفكارك الإبداعية.

الجدير بالذكر أن مزية توليد الصور تتوافق مع مبادئ جوجل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ولتعرّف الصور التي ولدتها هذه التقنية مقارنةً بالصور الأصلية، يستخدم روبوت بارد تقنية SynthID التي تضمّن علامات أو أختام رقمية في وحدات البكسل داخل الصورة والتي تكون غير مرئية أو ظاهرة بالعين المجردة.

كما أضافت جوجل سياساتٍ تقنية تحدُّ من المحتوى العنيف أو غير المناسب، إذ إنها تسعى دائمًا إلى نشر الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، كما وضعت فلاتر مصممة للحد من توليد صور خاصة بأفراد حقيقيين، وأشارت إلى أنها ستستمر بالاستثمار في تقنيات تطور من سياسات الأمان وحماية خصوصية المستخدمين.

ويمكنك تجربة المزايا الجديدة اليوم في بارد عبر هذا الرابط: bard.google.com.