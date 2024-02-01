آبل وكوالكوم تمددان صفقة التعاون حتى عام 2027

مددت آبل اتفاقية ترخيص شرائح المودم مع كوالكوم حتى شهر مارس 2027، حسبما قالت كوالكوم، مما يعني ظهور أجهزة مودم كوالكوم في هواتف آيفون العديدة المفترض صدورها خلال العامين القادمين.

ونشرت كوالكوم تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2024 الذي كشف عن إيرادات قدرها 9.92 مليارات دولار وصافي دخل قدره 2.77 مليار دولار.

وكشف كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي للشركة، عن أن آبل مددت اتفاقية ترخيص مودم الجيل الخامس 5G حتى شهر مارس 2027.

وقال آمون: “يسعدنا أن نعلن أننا مددنا سابقًا العديد من اتفاقيات الترخيص الرئيسية فيما يتعلق بأعمال ترخيص تقنية كوالكوم، ومارست آبل خيارها الأحادي الجانب بتمديد اتفاقية ترخيص براءات الاختراع العالمية لمدة عامين إضافيين، مع تمديد الاتفاقية الحالية حتى شهر مارس 2027”.

ويأتي هذا التطور بعد أن توصلت الشركتان سابقًا إلى تمديد يغطي أجهزة مودم كوالكوم الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G عبر أجهزة آبل حتى عام 2026.

وتعمل الشركة المصنعة لهواتف آيفون على تطوير شريحة مودم الجيل الخامس 5G على مدار السنوات العديدة الماضية.

وتسمح لها هذه التكنولوجيا بتقليل الاعتماد على كوالكوم للحصول على شرائح الجيل الخامس 5G، مع أن تقدمها شهد عدة تأخيرات.

وقد واجهت آبل وقتًا عصيبًا في التطوير الداخلي لأجهزة مودم الجيل الخامس 5G بعد أن استحوذت في عام 2019 على قسم المودم في إنتل في صفقة قدرها مليار دولار.

ومنحت تلك الصفقة آبل أكثر من 17000 براءة اختراع وأكثر من 2200 موظف من موظفي إنتل، مع أن كل هذه الجهود لم تكن كافية لمساعدة آبل.

وظلت عملية تطوير آبل لمودم الجيل الخامس 5G تواجه عقبات مع تأجيلها عدة مرات. وأشارت بعض التقارير إلى أن آبل ألغت مشروع المودم بالكامل.

وقال مارك جورمان من وكالة بلومبرغ في شهر نوفمبر 2023 إن تطوير آبل لشريحة المودم قد تأجل حتى أواخر عام 2025 أو عام 2026، ومن المحتمل أن يشهد مزيدًا من التأخير.

وكانت آبل تسعى في البداية إلى الحصول على شريحة مودم من تصميمها تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2024، مع أن ذلك لم يحدث.

وأرادت الشركة بعد ذلك تقديم شريحة المودم في هاتف iPhone SE الذي من المفترض إطلاقه في ربيع عام 2025، مع أنها لن تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف أيضًا.

وقال جورمان في ذلك الوقت إن آبل على بعد سنوات من إنشاء شريحة قادرة على توفير أداء مشابه لأداء شرائح كوالكوم.

وواجهت الشركة مشكلات مع التعليمات البرمجية من إنتل التي كانت تستخدمها بعد استحواذها على أعمال شرائح مودم إنتل.

واضطرت آبل إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية، وأدى إضافة مزايا جديدة إلى تعطل المزايا الموجودة، كما يجب على الشركة تجنب انتهاك براءات اختراع كوالكوم أثناء تطوير المودم.

ويشير تقرير كوالكوم المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن الشركة تعتقد أن آبل قد تطور أجهزة مودم الجيل الخامس 5G وتستخدمها في وقت ما في المستقبل.