آبل تكشف عدد التطبيقات المتاحة لنظارة فيجن برو

أفادت شركة آبل بتوفر مئات التطبيقات والألعاب المتاحة على نحو خاص لنظارة فيجن برو بالتزامن مع إطلاقها في الأسواق.

وقالت آبل في بيان لها عبر موقعها الرسمي إن هناك حاليًا أكثر من 600 تطبيق متاح للتحميل مصمم لنظارة آبل فيجن برو، منها 250 لعبة من ألعاب “آبل آركيد”، بالإضافة إلى مليون تطبيق آخر في متجر آب ستور يمكن تثبيتها وتشغيلها في النظارة.

وتقول آبل إن تلك التطبيقات تتجاوز حدود الشاشة التقليدية، وتقدم واجهة مستخدم ثلاثية الأبعاد يتنقل فيها المستخدمون بأعينهم وأيديهم وأصواتهم، كما توفر تجارب مكانية يمكن أن تحول أي غرفة إلى مسرح شخصي للرياضة والبرامج التلفزيونية والأفلام؛ وتفتح طرقًا جديدة للتعاون وإنشاء المحتوى الرقمي وعرضه؛ ونقل المستخدمين إلى بيئات اللعب المذهلة والأماكن الجديدة والمثيرة، على حد تعبير الشركة.

ومن أبرز التطبيقات المتاحة للنظارة الجديدة تطبيقات بث المحتوى مثل آبل تي في بلس وديزني بلس وباراماونت بلس وماكس وغيرها، وتتيح تلك التطبيقات مشاهدة بعض المحتوى بشكل ثلاثي الأبعاد بجودة عالية مع تقنية الصوت المكاني و Dolby Atmos، في حين تغيب تطبيقات أخرى مهمة مثل يوتيوب ونتفلكس.

وتتيح آبل أيضًا مشاهدة الدوري الأمريكي لكرة القدم عبر تطبيق البث الخاص بها، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي عبر تطبيق NBA.

وتطرح آبل كافة التطبيقات الخاصة بها للنظارة، كما تعاونت مع أشهر الشركات المطورة للبرمجيات لإتاحة أهم التطبيقات، ومنها تطبيق زوم وويبكس ونوشن وسلاك وتيمز وغيرها.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 250 لعبة، مع إمكانية توصيل أجهزة التحكم الخاصة ببلايستيشن أو إكس بوكس لاسلكيًا عند الحاجة لذلك، أو تشغيل الألعاب مكانيًا في البيئة المحيطة.

وتوجد أيضًا تطبيقات المتاحف الافتراضية والطقس الثلاثي الأبعاد، والتطبيقات التعليمية التي تعرض الأجرام الفلكية أو مكونات الخلية الحية، بالإضافة إلى تطبيقات التسوق الافتراضي.