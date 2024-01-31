ZALMAN تكشف عن المبرد الهوائي CNPS13X DS BLACK بشاشة LCD

كشفت شركة ZALMAN، المتخصصة في صناعة المبردات الهوائية وقطع غيار الحاسوب الثانوية، عن المبرد الهوائي CNPS13X DS BLACK المزود بمروحة تبريد جانبية بالإضافة إلى شاشة LCD لعرض درجات الحرارة.

ويحتوي الغطاء العلوي للمبرد على شاشة LCD تعرض قراءة دقيقة لدرجة حرارة المعالج المركزي من البيوس (BIOS)، مما يمنح المستخدمين القدرة على رؤية درجات الحرارة بدقة واضحة دون الحاجة إلى رؤيتها من شاشة الحاسوب.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي المبرد مع 5 أنابيب نحاسية بحجم قدره 6 ملم مستندة إلى تقنية (Reverse Direct Touch Heat Pipe)، مما يوسع بفعالية مساحة امتصاص الحرارة لهذه الأنابيب النحاسية من سطح المعالج المركزي.

ومن المزايا القادمة مع هذا المبرد الهوائي، قدومه مع مروحة تبريد Annular بحجم قدره 120 ملم وبإضاءة LED RGB التي يمكن أن تتزامن مع باقي قطع حاسوبك. هذه المروحة تعمل بسرعة دوران تصل إلى 2000 دورة في الدقيقة، وتولد معدل ضجيج يصل إلى 29.7 ديسيبل، كما أضافت ZALMAN إلى مراوح Annular أربعة قطع مطاطية لامتصاص ضجيج المروحة أثناء الدوران.

ويضيف الطلاء الأسود لمسة جمالية إلى المبرد الهوائي CNPS 13X DS لكنه في الوقت نفسه يحسن من التوصيل الحراري ومقاومة الصدأ.

صمم المبرد الهوائي CNPS13X DS BLACK مع الأخذ بالحسبان حجم وارتفاع ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM)، إذ يأتي المبرد بعرض قدره 135 ملم، وبعمق قدره 79 ملم، وبارتفاع قدره 159 ملم، ويبلغ وزنه قرابة 810 جرامات.

تؤكد ZALMAN أن هذا المبرد مصمم لتبريد المعالجات المركزية التي تأتي بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 240 واطًا، كما يتوافق مع مقبس إنتل LGA 1700 و LGA 1200 و LGA 115x، ومقبس AM5 و AM4 من AMD.