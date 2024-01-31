OpenAI تتيح استدعاء GPTs إلى المحادثات

تعمل OpenAI على تعزيز اعتماد GPTs، وهي التطبيقات الخارجية المدعومة بنماذجها للذكاء الاصطناعي، من خلال السماح لمستخدمي ChatGPT باستدعائها في أي دردشة.

وأصبح بإمكان مستخدمي ChatGPT الذين يدفعون بدءًا من الآن استدعاء GPTs إلى المحادثة عن طريق كتابة @ واختيار GPT من القائمة.

ويتيح ذلك للمستخدمين إدماج روبوتات GPTs في المحادثة ببساطة عن طريق وضع علامة عليها تشبه إلى حد كبير طريقة استدعاء شخص ضمن منصة سلاك.

ويمتلك GPT المختار فهمًا للمحادثة الكاملة، ويستطيع المستخدم استدعاء عدة روبوتات GPT لحالات الاستخدام والاحتياجات المختلفة.

وقالت OpenAI في تغريدة: “يسمح لك هذا بإضافة روبوتات GPTs ذات الصلة مع السياق الكامل للمحادثة”.

وتساعد هذه الميزة في زيادة قيمة GPT من خلال تقليل عدد الخطوات اللازمة للاستخدام وزيادة معدل الاستخدام.

وتأتي هذه الخطوة لزيادة قابلية اكتشاف GPTs بعد أسابيع من إطلاق متجر GPT، وهو سوق لتطبيقات GPTs يمكن الوصول إليه من خلال لوحة معلومات ChatGPT.

ويعد المتجر مكانًا للعثور على الإصدارات الخاصة المفيدة من GPT التي طورها المستخدمون.

ولا يتطلب إنشاء GPTs خبرة في البرمجة، ويمكن أن تكون تطبيقات GPTs بسيطة أو معقدة كما يرغب المطور.

ويوجد في الوقت الحالي عدد قليل من GPT، ويشمل ذلك GPT للتوصية بالمسارات من AllTrails، وGPT لتدريس التعليمات البرمجية من أكاديمية خان، وGPT لتصميم المحتوى من كانفا.

وتخطط OpenAI لتقديم ميزة تحقيق الدخل للمطورين الذين يرغبون في بيع إمكانية الوصول إلى GPTs، مع أنه يجب عليها أولًا زيادة عدد الزيارات إلى متجر GPT.

ووفقًا لبيانات من شركة تحليلات الويب Sameweb، تشكل زيارات GPT نحو 2.7 في المئة من زيارات ChatGPT في جميع أنحاء العالم، وتتراجع زيارات GPT شهرًا بعد شهر منذ شهر نوفمبر.

ويشكل الإشراف تحديًا آخر، إذ امتلأ متجر GPT في الأسبوع الأول من إطلاقه بتطبيقات الدردشة الرومانسية ذات الإيحاءات الجنسية، وهو انتهاك واضح لشروط OpenAI.

وسارع المطورون أيضًا إلى إنشاء روبوتات الحملات السياسية، وهو انتهاك واضح آخر لشروط OpenAI.

وأزالت OpenAI منذ ذلك الحين بعض التطبيقات المخالفة، وتدعي الشركة أنها تستخدم مزيجًا من المراجعة البشرية والآلية لتحديد تطبيقات GPTs المخالفة.

وفي حال نما عدد تطبيقات GPTs كما تأمل الشركة، فإن المشكلة قد تزداد حدة.