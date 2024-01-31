منتجات كاسبرسكي تحصل على أعلى الدرجات في حماية النقاط الطرفية

حصلت حلول مكافحة البرمجيات الخبيثة من كاسبرسكي على أعلى التقييمات ضمن اختبار أجرته شركة الاختبارات الأمنية المستقلة SE Labs، حيث خضع كل من Kaspersky Endpoint Security for Business، وKaspersky Small Office Security، وKaspersky Plus لمزيج من الهجمات المستهدفة باستخدام تقنيات معروفة في المجال، وتهديدات رُصدت مباشرة عبر الإنترنت في وقت الاختبار.

وقد حصلت المنتجات الثلاثة على أعلى درجة ممكنة، وهي 1136 درجة، بالإضافة إلى جائزة شهادة AAA.

ووفقًا لدراسة عالمية أجرتها شركة كاسبرسكي حديثًا، تعرضت 25% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة لحوادث سيبرانية بسبب هجمات البرمجيات الخبيثة في العامين الماضيين. وقد حدثت غالبية هذه الحوادث السيبرانية في المؤسسات المالية، وشركات الاتصالات، ومنشآت البنية التحتية الحيوية مثل: منشآت الطاقة والنفط والغاز بسبب تنزيل موظفيها برمجيات خبيثة.

ضمن اختبار SE Labs للحماية من البرمجيات الخبيثة، خضع حلا (Kaspersky Small Office Security) و(Kaspersky Endpoint Security for Business) للاختبار ضمن فئتي الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على الترتيب، في حين كان حل Kaspersky Plus ضمن فئة المنزل.

وتحاكي سيناريوهات الاختبار هجمات سيبرانية واقعية، مما يسمح لمزودي منتجات الحماية السيبرانية بإظهار فعالية حلولهم لحماية النقاط الطرفية من ناحية رصد التهديدات، ومنعها، والتخفيف من خطورتها.

وقد حصلت جميع منتجات كاسبرسكي على أعلى درجة، وهي 400 درجة، في تقييم (دقة الحماية) لاكتشافها وحظرها جميع التهديدات التي يمكن أن تعرّض النظام للخطر.

كما حصلت المنتجات على أعلى درجة، وهي 736 درجة، في تقييم (دقة تعرّف الشرعية) بعد تصنيفها شرعية التطبيقات والروابط بنحو صحيح. وفي المجمل، حصلت المنتجات في تقييم الدقة الإجمالية على أعلى درجة ممكنة، وهي 1136 درجة، مما يشير إلى فعالية حماية منتجات كاسبرسكي من البرمجيات الخبيثة بنسبة قدرها 100%.

وتعني هذه النتائج أن منتجات كاسبرسكي لديها قدرات دفاعية فعالة بنسبة قدرها 100% تجاه البرمجيات الخبيثة في اختبارات فئات الأعمال والمنازل، وقد نالت جائزة AAA ضمن الاختبار، حيث حصلت على المركز الأول في فئتها.

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر ليسكين؛ رئيس قسم أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: “تعد البرمجيات الخبيثة من أكثر أنواع الهجمات انتشارًا في العالم، وعددها مستمر في النمو. مع تطور حلول الأمن السيبراني، يبحث منشئو التهديدات عن طرق جديدة لتجاوز تدابير الأنظمة الأمنية. والخبر السار هو أن مزودي الحلول الأمنية يبحثون باستمرار في أنظمتهم وحلولهم للعثور على نقاط الضعف وتطوير تقنياتهم المضادة الاستباقية وتحديثها وفقًا لهذه الأبحاث. فنحن نشارك في الاختبارات التي تجريها شركة SE Labs لسنوات ونبذل قصارى جهدنا لتحسين منتجاتنا وتأكيد فعاليتها. وكما تظهر نتائجنا، فإننا نتولى المهمة بطريقة جيدة، ونحن ممتنون جدًا لشركة SE Labs لمساعدتنا في إثبات فعاليتنا من خلال تحدي منتجاتنا بأحدث أنواع التهديدات”.

ومن جهته قال سيمون إدواردز؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SE Labs: “نحرص على تحديث سيناريوهات الهجوم للاختبارات التي نجريها بمجرد أن نسجل أنوعًا جديدة من التهديدات. فنحن نتحقق من حداثة وفعالية منتجات الأمن السيبراني في مشهد التهديدات الحالي. وتساعد اختباراتنا المزودين في تحسين منتجاتهم، كما تساعد العملاء في اختيار أقوى المنتجات لحماية أعمالهم وأجهزتهم المنزلية. وقد أنهت شركة كاسبرسكي عام 2023 بنتيجة رائعة مرة أخرى، حيث أظهرت منتجاتها قدرات دفاعية فعالة بنسبة قدرها 100% تجاه البرمجيات الخبيثة في اختباراتنا من فئات الأعمال والمنازل، ونحن نقدر مشاركة كاسبرسكي في اختباراتنا ونهنئها على نتائجها”.

تعتاد شركة كاسبرسكي على المشاركة بانتظام في الاختبار الربع سنوي الذي تجريه شركة SE Labs، وخلال عام 2023، حصل Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Small Office Security على الدرجة النهائية في تقييم الدقة الإجمالية في اختبارات الربع الأول، والثالث، والرابع من العام، كما حصلا على ثاني أعلى قيمة من الدرجات في التقييم نفسه في الربع الثاني من العام.

في حين حصل حل (Kaspersky Plus) على أعلى الدرجات في تقييم الدقة الإجمالية في جميع الاختبارات على مدار عام 2023.

وتستمر المنتجات الثلاثة في توفير الأمن والاستقرار بنسبة قدرها 100% في مجال الحماية من البرمجيات الخبيثة، فضلًا عن حصولها على أعلى تصنيف وجائزة AAA.

ولمعرفة المزيد عن منتجات كاسبرسكي التي أثبتت فعاليتها المطلقة في الحماية من البرمجيات الخبيثة، يمكنك زيارة صفحات منتجات: Kaspersky Endpoint Security for Business، و Kaspersky Small Office Security، و Kaspersky Plus.