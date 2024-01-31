تدعم سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُحسّن تجربة الاستخدام، فقد أضافت سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي إلى العديد من التطبيقات المدمجة في هذه الهواتف، مثل: تطبيق الهاتف، وتطبيق الملاحظات، بالإضافة إلى لوحة المفاتيح لتحسين تجربة الكتابة، وترجمة المحادثات بسهولة دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق الذي تستخدمه.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في لوحة المفاتيح في هواتف Galaxy S24:

1- مزية الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

تتضمن لوحة المفاتيح في هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة زرًا خاصًا بمساعد الذكاء الاصطناعي، يمكنك النقر فوقه، ثم اختيار (ترجمة المحادثة) Chat translation لترجمة المحادثات في تطبيقات المراسلة المدعومة.

تدعم هذه المزية 17 لغة، ويمكنك تنزيل اللغات التي تستخدمها لتتمكن من ترجمة المحادثات بسرعة. وعندما تُجري محادثة في واحد من تطبيقات المراسلة المدعومة مثل: واتساب، أو إنستاجرام، أو رسائل جوجل (Google Messages)، يمكنك النقر فوق زر مساعد الذكاء الاصطناعي، ثم اختيار (ترجمة المحادثة) Chat translation لترجمة المحادثة بأكملها إلى اللغة التي تختارها، وستُعرض كل رسالة منك ومن الطرف الآخر بلغتها الأصلية، مع وجود نسخة مترجمة في الجهة السُفلية من كل رسالة.

2- مزية التصحيح الإملائي والنحوي:

عند كتابة أي رسالة أو بريد إلكتروني أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك النقر فوق زر مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة المفاتيح، ثم اختيار (التصحيح الإملائي والنحوي) Spelling and grammar لتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية.

تُصحح هذه المزية جميع الأخطاء اللغوية والنحوية، وتُضيف علامات الترقيم مع إجراء بعض التعديلات المتقدمة، مثل: اختيار مرادفات لبعض الكلمات تكون أكثر وضوحًا ومناسبة للسياق بنحو أفضل، لجعل رسالتك واضحة للقارئ.

تمتاز مزية التصحيح الإملائي والنحوي بأنها سريعة وسهلة الاستخدام، ويمكنها تحسين جميع النصوص التي تكتبها، وتقديم اقتراحات ملائمة.

3- مزية أسلوب الكتابة:

مزية أخرى متوفرة في لوحة المفاتيح في هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة، هي مزية (أسلوب الكتابة) writing style. وهي مزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل النص الذي تكتبه، وتقترح نصوصًا بديلة مكتوبة بأساليب مختلفة، لتتمكن من تغيير أسلوب النص إلى أسلوب رسمي أو غير رسمي بحسب الهدف من النص؛ إذ ستجد نسخة رسمية من النص الذي كتبته، وأخرى غير رسمية، ويمكنك اختيار النسخة المناسبة.