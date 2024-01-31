ما المزايا الجديدة في تطبيق زوم الخاص بنظارة آبل Vision Pro؟

ستُطلق آبل نظارتها الأولى فيجن برو (Vision Pro) في الأسواق العالمية في مطلع شهر فبراير، وهذا يعني أن التطبيقات الشائعة ستحتوي على مزايا جديدة لتتوافق مع تقنية الواقع المختلط، وأبرز هذه التطبيقات: تطبيق زوم الخاص بالمؤتمرات المرئية.

أعلنت شركة زوم قبل يومين إطلاق تطبيق جديد خاص بنظارة آبل للواقع المختلط فيجن برو، وسيحتوي هذا التطبيق على مجموعة من المزايا الجديدة التي تناسب كيفية عمل نظارة الواقع المختلط Vision Pro ليتمكن المستخدم من إجراء المحادثات المرئية بطرق جديدة.

إليك أبرز المزايا الجديدة في تطبيق زوم الخاص بنظارة آبل Vision Pro:

1- الشخصيات الثلاثية الأبعاد للمشاركين في الاجتماع:

عند ارتداء نظارة الواقع المختلط من آبل Vision Pro والانضمام إلى اجتماع في تطبيق زوم، سيظهر كل مشارك في الاجتماع كشخصية ثلاثية الأبعاد متحركة بدلًا من الشاشة الثابتة.

ولكن هل سيجعل هذا الأمر المكالمات المرئية الخاصة باجتماعات العمل أكثر إنتاجية؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي إلى حين تجربة ذلك، ولكن هذه المزية ستجعل الاجتماعات غامرة وقريبة من الاجتماعات الحقيقية.

2- إمكانية تحجيم التطبيق:

مزية أخرى يتمتع بها تطبيق زوم الخاص بنظارة آبل Vision Pro هي إمكانية توسيع نطاق التطبيق إلى الحجم المناسب لمساحتك الخاصة، وقد أشارت شركة زوم في مدونتها إلى أن هذه المزية ستجعل المُستخدم يشعر كأنه مع زملاء العمل في الغرفة نفسها.

3- دعم حركات الوجه واليد في المجسمات الثلاثية الأبعاد :

ستدعم الشخصيات الثلاثية الأبعاد التي تحدثنا عنها سابقًا حركات الوجه واليد لجعل تجربة الاجتماعات المرئية غامرة وأقرب ما يمكن إلى الاجتماعات الحقيقية.

4- إمكانية مشاركة المجسمات الثلاثية الأبعاد:

من المزايا الجديدة التي أشارت شركة زوم إلى أنها ستصل في وقت لاحق من هذا العام إلى تطبيق زوم الخاص بنظارة آبل، هي: مزية مشاركة المجسمات الثلاثية الأبعاد.

فإذا كان لديك مجسم ثلاثي الأبعاد تريد مشاركته مع زملائك في تطبيق زوم، يمكنك القيام بذلك بسهولة، وسيظهر المجسم في مساحتهم الخاصة ليتمكنوا من تعرّف حجمه وشكله وأبعاده.

5- مزية التثبيت في العالم الحقيقي:

هناك مزية أخرى ستصل في وقت لاحق من هذا العام إلى تطبيق زوم ولن تكون متاحة عند إطلاق نظارة آبل، وهي مزية التثبيت في العالم الحقيقي (Real-world pinning)، التي من المتوقع أن تجعل المكالمات غامرة وعلى درجة كبيرة من الواقعية عبر السماح بتثبيت ما يصل إلى خمسة مشاركين في اجتماع زوم في المساحة الفعلية حول المستخدم مع إزالة خلفياتهم.