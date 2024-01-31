مايكروسوفت تختبر الإصدار التالي من ويندوز

تفيد الأنباء بأن مايكروسوفت بدأت في الوقت الحالي مرحلة اختبار الجيل التالي من نظامها التشغيلي ويندوز، الذي من المتوقع أن يطلق عليه إما Windows 12 أو Windows 11 2024 Update.

ومن المتوقع أن يجلب عام 2024 الكثير من التغييرات لنظام ويندوز وسوق الحواسيب عامة.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستخدمون إعلان مايكروسوفت رسميًا خططها للجيل التالي من ويندوز، وتحديثات المزايا الجديدة لنظام التشغيل ويندوز 11، ومتطلبات النظام المنقحة، فإن المتحمسين مشغولون بجمع المعلومات التي قد تشير إلى وجود إصدار جديد من ويندوز.

وحققت القناة الداخلية Canary التي تستخدمها الشركة في مختبراتها الداخلية للتطوير قفزة كبيرة من الإصدار برقم البناء 26047 إلى الإصدار برقم البناء 27545.

وتشير الزيادات الكبيرة في عدد الإصدارات عادةً إلى نسخة جديدة أو إصدار جديد كليًا، كما كان الحال مع إصدارات 19XXX في نظام التشغيل ويندوز 10 والانتقال إلى إصدارات 22XXX في نظام التشغيل ويندوز 11.

ونتيجة لذلك، يتوقع المستخدمون أن الإصدار برقم البناء 27545 قد يكون العلامة الأولى لنظام التشغيل Windows 12 أو أي شيء تخطط مايكروسوفت لإصداره بعد ويندوز 11.

كما يشير ذلك إلى أن الشركة بدأت الاختبار الداخلي للإصدار المعتمد على قاعدة التعليمات البرمجية الجرمانيوم Germanium.

وكانت التوقعات الأولية تميل نحو Windows 12، مع أن المؤشرات الأخيرة من المصادر المختلفة تشير إلى إمكانية تسمية الإصدار القادم باسم Windows 11 2024 Update الذي قد يبنى بالاعتماد على قاعدة التعليمات البرمجية الجرمانيوم Germanium.

وتتبع تسميات تحديثات ويندوز الجدول الدوري للعناصر، ومن الجدير بالذكر أن الإصدار القادم يرتبط بالجرمانيوم Germanium.

وقد التزمت التحديثات السابقة، مثل 21H2 (الكوبالت Cobalt) و 22H2 (النيكل Nickel)، بهذا النمط. ويوفر فهم تطور إصدارات ويندوز نظرة ثاقبة لمسار التطوير.

وبدأت الرحلة بإصدار ويندوز 11 (21H2)، المعروف بالاسم الرمزي Sun Valley، الذي بدأ من الإصدار برقم البناء 22000، وهو موجود في قاعدة التعليمات البرمجية (الكوبالت Cobalt)، وطرحته مايكروسوفت في شهر أكتوبر 2021.

في حين بدأ تحديث ويندوز 11 (22H2)، المعروف بالاسم الرمزي Sun Valley 2، الذي بدأ من الإصدار برقم البناء 22621، وهو موجود في قاعدة التعليمات البرمجية (النيكل Nickel)، وطرحته الشركة في شهر سبتمبر 2022.

واستند تحديث ويندوز 11 (23H2)، المعروف بالاسم الرمزي Sun Valley 3، الذي بدأ من الإصدار برقم البناء 22631، إلى قاعدة التعليمات البرمجية (النيكل Nickel)، وطرحته مايكروسوفت في شهر أكتوبر 2023.

ومن المتوقع أن يطلق على تحديث ويندوز 11 (24H2) الاسم الرمزي Hudson Valley، وقد يعتمد على قاعدة التعليمات البرمجية (الجرمانيوم Germanium).

ويتوافق هذا النهج في اصطلاحات التسمية مع نمط مايكروسوفت في استخدام أسماء عناصر الجدول الدوري.

ويحافظ هذا النهج على إطار عمل منهجي للمستخدمين لتحديد وفهم كل تحديث لنظام ويندوز.