عائدات قطاع الألعاب في مايكروسوفت تتجاوز عائدات ويندوز

شهدت عائدات قطاع الألعاب في مايكروسوفت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع المالي الأخير للشركة بنسبة قدرها 49% متجاوزة العائدات التي تحققها الشركة من نظام التشغيل ويندوز.

ووفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن الشركة للربع المالي الأخير من عام 2023، فقد بلغت عائدات قطاع الألعاب في مايكروسوفت 7.11 مليارات دولار أمريكي، في حين بلغت عائدات نظام التشغيل ويندوز 5.26 مليارات دولار أمريكي.

وزعمت مايكروسوفت أن الاستحواذ على شركة الألعاب أكتيفيجن بليزارد قد أسهم في زيادة العائدات خلال ذلك الربع بنحو ملياري دولار أمريكي.

وكانت مايكروسوفت قد أكملت الاستحواذ على شركة أكتيفيجن بليزارد، المطوّرة للعبة كول أوف ديوتي الشهيرة وغيرها من الألعاب، بنهاية عام 2023 الماضي بعد مناوشات طويلة مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 69 مليار دولار أمريكي، لتُعد أكبر صفقة في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

وتشير التقارير إلى أن مايكروسوفت تبحث إطلاق متجر “إكس بوكس موبايل” خلال وقتٍ قريب للأجهزة المحمولة، ليضم كافة الألعاب التي تطورها شركات الألعاب التابعة لها.

وبلغت عائدات مايكروسوفت إجمالًا خلال الربع المالي الأخير في عام 2023 نحو 62 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 21.9 مليارًا بزيادة قدرها 33%.

وتصدر قطاع الخدمات السحابية قائمة القطاعات الأكثر تحقيقًا للعائدات في مايكروسوفت بزهاء 26 مليار دولار أمريكي، يليه قطاع تطبيقات الإنتاجية وخدماتها بما يزيد على 19 مليار دولار أمريكي، وهو يشمل تطبيقات أوفيس المكتبية وأوفيس 356 ومنصة لينكد إن وغيرها.