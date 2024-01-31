“شنايدر إلكتريك” تتعاون مع “إي آند” لتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات

وقعت (شنايدر إلكتريك) Schneider Electric، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية مع مجموعة (إي آند)، لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التعاون إلى مواكبة الطلب المتنامي على النقل المستدام في الإمارات، حيث ستغطي الاتفاقية تعزيز حلول شحن المركبات الكهربائية في الدولة، وستسهم الجهود المشتركة لشركة شنايدر إلكتريك ومجموعة (إي آند) في تطوير شبكة شحن قابلة للتوسع بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية على نطاقات واسعة في الدولة.

ويتضمن التعاون كذلك تركيب حلول شحن المركبات الكهربائية ضمن أكاديمية (اتصالات من إي آند)، وتلتزم شركة شنايدر إلكتريك بتوفير مجموعة من حلول شحن المركبات الكهربائية وإدارة الطاقة، ويشمل ذلك خدمات مثل: التقييم الميداني، والتركيب، ومجموعة متنوعة من أجهزة شحن المركبات الكهربائية.

وقال معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لمجموعة (إي آند): “يؤكد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك التزامنا بريادة التحول الإيجابي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية داخل دولة الإمارات، كما يشكّل هذا التعاون مؤشرًا على جهودنا المشتركة لتقديم حلول شحن مستدامة متاحة تساهم في تطور مشهد التنقل الكهربائي”.

ومن جهته؛ قال أحمد فطين، نائب الرئيس للشؤون التجارية في دولة الإمارات وعمان في شنايدر إلكتريك: “يأتي تعاوننا مع (إي آند) ضمن جهودنا لتطوير مشهد النقل المستدام في الإمارات، كما يؤكد تركيب نظامنا لشحن المركبات الكهربائية في أكاديمية اتصالات للتدريب على التزامنا المشترك ببناء شبكة شحن قوية، بما يعزز اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الدولة”.

الجدير بالذكر أن الطلب على المركبات الكهربائية في السوق الإماراتي شهد نموًا ثابتًا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 30% حتى عام 2028، بحسب دراسة حديثة صادرة عن إدارة التجارة الدولية.