سامسونج تعمل على إصلاح مشكلة الألوان في جالاكسي S24

أكدت شركة سامسونج أنها تعمل على حل مشكلة ظهور الألوان الزاهية في هواتف جالاكسي S24 الجديدة، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.

وظهرت شكاوى عبر الإنترنت تفيد بأن الألوان التي تظهر في شاشة هواتف جالاكسي S24 لا تبدو زاهية وواضحة على نحو كافٍ عند تفعيل وضع الألوان الزاهية في الشاشة.

ولاحظ المستخدمون عدم وجود فارق ملحوظ بين وضع الألوان الطبيعية والزاهية في هواتف جالاكسي S24 الجديدة عند التبديل بينهما.

وقد أفاد فريق الدعم الخاص بسامسونج بأن الشركة على علم بالمشكلة، وأن فريق المطورين يعمل على إصلاحها عبر تحديث قادم.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف سامسونج الجديدة تأتي بواجهة One UI 6.1 المبنية على نظام أندرويد 14، ولم تقدم الشركة عبر فريق الدعم أي موعد زمني محدد لإطلاق التحديث، ولكن يتوقع حل مشكلة عرض الألوان الزاهية مع التحديث القادم الذي يضم التصحيح الأمني لشهر فبراير/ شباط 2024.

وتتيح سامسونج تغيير وضع عرض الألوان في الشاشة عبر وضعين؛ وضع “طبيعي” يعرض الألوان بدرجة طبيعية، ووضع “زاهي” يعمل على تحسين نطاق الألوان والتشبع والحدة، كما تتيح ضبط توازن اللون الأبيض في الشاشة، وضبط قيم الأحمر أو الأخضر أو ​​الأزرق في الإعدادات المتقدمة.

وتأتي هواتف سامسونج جالاكسي S24 الجديدة بشاشة من نوع LTPO أمولد 2X مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة، وقد بدأت الشركة إتاحة هواتفها الجديدة للبيع على نطاق عالمي.