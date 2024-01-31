سامسونج تطور ميزة اكتشاف الحوادث في هواتف جالاكسي

تخطط سامسونج لإضافة ميزة اكتشاف حوادث السيارات في هواتف جالاكسي الراقية، وفقًا لما رُصد في نظام التشغيل في هواتف جالاكسي S24 ألترا وجالاكسي زد فولد 5.

ووجدت إشارات في النظام إلى مستشعر يُسمى “تنبيه كشف حوادث السيارات”، وهو في الواقع مستشعر مركب من المستشعرات الافتراضية التي تعالج البيانات من بعض المستشعرات الفعلية الأساسية وتدمجها.

ووفقًا لما ذكره الباحث المتخصص في نظام أندرويد “ميشال رحمان“، فقد صُمم المستشعر للإبلاغ الفوري عن حوادث السيارة المحتملة مباشرةً للتطبيقات المرتبطة به.

ومن المتوقع أن تتوفر الميزة الجديدة في بعض الهواتف الراقية للشركة، ومنها سلسلة جالاكسي S24 وجالاكسي زد فولد 5 وفليب 5 وغيرها، وقد تتوفر مع تحديث One UI 7.0 القادم في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وتوجد ميزة اكتشاف حوادث السيارات في هواتف جوجل بكسل منذ عام 2019، كما توجد في هواتف آيفون 14 فما أحدث،

ويعمل نظام اكتشاف حوادث السيارات بالاعتماد على مستشعرات التسارع والجيروسكوب والميكروفون للحصول على بيانات الصوت والحركة من الهواتف الذكية. وبعد ذلك، تُحلل تلك البيانات لتحديد إذا تعرضت السيارة لحادث أم لا.

وعند اكتشاف حادث، يعرض الهاتف خيارًا للاتصال برقم الطوارئ، وفي حال عدم الاستجابة، يتصل الهاتف تلقائيًا بخدمات الطوارئ ويرسل الموقع الجغرافي الحالي، وتسهم تلك الميزة في سرعة استجابة خدمات الطوارئ والإسعاف، لإنقاذ حياة المستخدمين.

ومن المتوقع أن تعتمد سامسونج على الآلية نفسها في ميزة اكتشاف الحوادث التي تعمل على تطويرها.