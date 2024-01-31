سامسونج تطرح سلسلة هواتف Galaxy S24 في الإمارات مع هدايا مجانية  

أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات اليوم طرح سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في توفير تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا للمستخدمين.

إذ تبشر هواتف سامسونج الجديدة بحقبة تحولية تعيد تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم المحمولة، وتتيح لهم الاستمتاع بتجربة مميزة وذكية وحصرية من جالاكسي.

وتضم سلسلة (جالاكسي إس24) الرائدة ثلاثة هواتف جديدة، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، تختلف من حيث الحجم والمواصفات والسعر.

ويسهم إدماج الذكاء الاصطناعي في هواتف (Galaxy S24) بتمكين الاتصال السلس بدءًا من الترجمة الذكية للنصوص والمكالمات، ومرورًا بتعزيز الحرية الإبداعية، ووصولًا إلى توسيع إمكانية البحث بأساليب جديدة تسهل الوصول إلى ما ترغب في معرفته.

وترأس حفل الإطلاق دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات؛ وكان ذلك في مطعم زينون بوسط مدينة دبي، الذي يُعدّ أول مطعم في المدينة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر استخدام تقنية الهولوجرام والعروض الرقمية لصنع بيئة ديناميكية غامرة.

وبهذه المناسبة، قال دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: “نمهد الطريق لبناء مستقبل تحولي بمجال تقنيات الهاتف المحمول مع (Galaxy AI) الذي يرتقي بالتجارب اليومية إلى مستويات غير مسبوقة. وينسجم طرح سلسلة Galaxy S24 مع التزام سامسونج بالابتكار، حيث نقدم من خلالها مزايا رائدة ترسي مفاهيم جديدة لإمكانات الهاتف المحمول، بدءًا من الاتصال إلى التصوير الفوتوغرافي، وبذلك تقدم تجربة ذكية وغامرة مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدمينا. ومن خلال بناء قدرات متقدمة في أجهزتنا الجديدة، ندعم رؤية دولة الإمارات لتصبح واحدةً من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031”.

ومن جانبه، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: “نستلهم من رؤية الإمارات الطموحة للذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى الاستفادة من هذه التقنية السريعة التطور لتحسين جودة الحياة مع توفير البنية التحتية اللازمة لتصبح مركز اختبار متقدم لهذه التكنولوجيا. ونقدم سلسلة Galaxy S24 التي تمتاز بمجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تغير كيفية إدراكنا لعالمنا ومشاركته مع الآخرين”.

هواتف Galaxy S24 ترتقي بالتجارب اليومية إلى مستويات غير مسبوقة:

يوفر Galaxy AI ذكاءً مصممًا لإثراء جوانب مختلفة من الحياة، ولا سيما دوره الأساسي في تعزيز التواصل عبر الهواتف الذكية. وتعمل هواتف Galaxy S24 على تبسيط التواصل عبر اللغات وتسهيل الدردشة مع المتحدثين بلغات أخرى، وذلك من خلال عددمن المزايا الجديدة ومنها:

مزية الترجمة الفورية للمكالمات Live Translate، التي تتيح لك إجراء المكالمات الصوتية، حتى إذا كان الطرف الآخر يتحدث بلغة لا تجيدها دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث.

ومزية (المترجم) Interpreter، التي توفر ترجمة فورية للمحادثات في إطار شاشة مقسّمة، مما يسمح للأفراد الذين يتحدثون مع بعضهم برؤية نصّ مكتوب من الكلمات التي يتحدث بها الشخص الآخر. وتعمل هذه المزية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وبالنسبة للرسائل والتطبيقات الأخرى، يمكن لمساعد الدردشة Chat Assist المساعدة في تحسين أسلوب المحادثة مع الآخرين، كما يوفّر الذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة مفاتيح سامسونج أيضًا ترجمة لحظية لما تكتبه بما يصل إلى 13 لغة.

وأثناء قيادة السيارة يعمل (Android Auto) تلقائيًا على تلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود ذات الصلة حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع الحفاظ على التركيز على الطريق.

وتتجاوز سلسلة Galaxy S24 مجرد الاتصال للارتقاء بالمزايا الأساسية للهاتف الذكي إلى مستويات جديدة، فقد أحدث تأثير البحث عبر الإنترنت ثورة في جميع جوانب الحياة. لذلك تقدم هواتف سامسونج الجديدة مزية مبتكرة أول مرّة، وهي (Circle to Search) بالتعاون مع جوجل، التي تتيح لك تحديد أي عنصر ظاهر في شاشة Galaxy S24 أو تمييزه برسم دائرة عليه أو النقر عليه للوصول إلى نتائج بحث عالية الجودة دون مغادرة التطبيق الذي تستخدمه، مما يجعل تجارب البحث سهلة وشاملة ورائعة.

أسعار هواتف Galaxy S24 في الإمارات وعرض الإطلاق:

تتوفر سلسلة هواتف Galaxy S24 في الإمارات بسعر يبدأ من 3199 درهمًا، وابتداءً من اليوم الموافق 31 من يناير 2024، ستكون الهواتف الجديدة متاحة عبر شركات الاتصالات الرائدة، وفي متاجر البيع بالتجزئة، وعبر موقع سامسونج الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

العروض في المتاجر:

وستحصل عند شراء طراز Galaxy S24 Plus، أو Galaxy S24 Ultra، من متاجر سامسونج أو شركاء البيع بالتجزئة على سماعات (Galaxy Buds2 Pro)، وجهاز تحديد أماكن المقتنيات (Galaxy SmartTag2) مجانًا. وعند شراء طراز Galaxy S24 ستحصل على سماعات (Galaxy Buds2 Pro) فقط مجانًا.

العروض عبر موقع سامسونج الإلكتروني:

وستحصل عند شراء طراز Galaxy S24 Plus، أو Galaxy S24 Ultra، من موقع سامسونج الإلكتروني في الإمارات على قسيمة شرائية بقيمة تبلغ 500 درهم، وجهاز (Galaxy Smart Tag2) مجانًا، وعند شراء طراز Galaxy S24 ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة قدرها 500 درهم فقط.

كما يمكن لعملاء سامسونج في الإمارات الاستمتاع بمزايا استبدال أجهزتهم كجزء من هذا العرض، بما يشمل: خطة تقسيط مريحة دون أي فوائد لمدة تصل إلى 24 شهرًا، ويمكنهم الاستفادة منها أثناء القيام بعملية الشراء، بالإضافة إلى الحصول على 5 أضعاف نقاط المكافآت، وخدمة التوصيل المجاني للمنتج.

إليك أسعار هواتف Galaxy S24 بالتفصيل:

الطراز السعر هاتف Galaxy S24 إصدار 128 جيجابايت 3199 درهمًا. هاتف Galaxy S24 إصدار 256 جيجابايت 3499 درهمًا. هاتف Galaxy S24 Plus إصدار 256 جيجابايت 3899 درهمًا. هاتف Galaxy S24 Plus إصدار 512 جيجابايت 4399 درهمًا. هاتف Galaxy S24 Ultra إصدار 256 جيجابايت 5099 درهمًا. هاتف Galaxy S24 Ultra إصدار 512 جيجابايت 5599 درهمًا. هاتف Galaxy S24 Ultra إصدار واحد تيرابايت 6599 درهمًا.