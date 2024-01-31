جيب تشوق لسيارتها الكهربائية Wagoneer S

تروج جيب لسيارتها الكهربائية القادمة المسماة واجونير إس Wagoneer S من خلال منح العملاء لمحة أولية على المقصورة الداخلية.

ومن المفترض وصول هذه السيارة الكهربائية هذا الخريف، وتقدم الشركة الآن لمحة أولية على المقصورة الداخلية لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية قبل ظهورها الرسمي أول مرة.

وتتميز الشبكة الأمامية ذات السبع فتحات المعاد تصميمها بالمصابيح المضيئة من نوع LED. وتهدف جيب إلى تحقيق مدى قدره 650 كم، مما يجعلها من بين سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الطويلة المدى.

ويجلب التصميم الداخلي لسيارة Wagoneer S نفسًا جديدًا من الفخامة والتكنولوجيا إلى سوق سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

وتأتي هذه اللمحة الأولية بعد أن كشفت جيب عن الشكل الخارجي الذي يشبه سيارة رينج روفر.

وصممت جيب سيارتها الكهربائية Wagoneer S بالاعتماد على منصة STLA-Large من Stellantis، المعروفة بتعدد استخداماتها.

وتسمح هذه المنصة بخيارات الدفع الأمامي، والدفع الرباعي، والدفع الخلفي. كما أن هذه المنصة مرنة من ناحية حجم البطارية، إذ تقدم بطارية بقوة قدرها 85 كيلوواط أو بقوة قدرها 118 كيلوواط.

ولم تؤكد جيب مدى سيارتها الكهربائية Wagoneer S، مع أنه من المتوقع أن تتميز ببطارية كبيرة السعة.

وتهيمن أربع شاشات كبيرة على لوحة القيادة داخل مقصورة Wagoneer S، مما يوفر للسائق والركاب مجموعة كبيرة من خيارات المعلومات والترفيه.

ويتضمن ذلك شاشة معلومات ترفيهية ضخمة، وشاشة فريدة لمرافق السائق، وأخرى للتحكم في مزايا الراحة، مثل المناخ وإعدادات المقعد.

وتوضح الصور اهتمام جيب بتفاصيل مقصورة Wagoneer S. ويوفر مقبض اختيار القيادة الأنيق ومحدد التضاريس خيارات، مثل الوضع الرملي والوضع الثلجي والوضع الاقتصادي والوضع التلقائي والوضع الرياضي.

ويتعزز الشعور بالفخامة من خلال فتحة السقف البانورامية المزدوجة ونظام الصوت الحصري McIntosh المكون من 19 مكبر صوت. ويضيف شريط الإضاءة المحيطة لمسة من الأناقة، مما يعزز الأجواء الداخلية المتطورة للسيارة.

وتدعي جيب أن السيارة توفر قوة قدرها 600 حصان ووقت تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.5 ثوان فقط.

وفي حال كانت هذه الأرقام صحيحة، فإن هذه السيارة قد تكون واحدة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية السريعة في السوق.

ومن المقرر إطلاق السيارة في خريف عام 2024، وتهدف إلى منافسة الأسماء المعروفة، مثل BMW iX وRivian R1S.