جوجل: 100 مليون مشترك في التخزين السحابي

قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، إن خدمة التخزين السحابي Google One التابعة للشركة على وشك تجاوز حاجز المئة مليون مشترك.

وأضاف بيتشاي أن الشركة تتطلع إلى إضافة المزيد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى خدمة Google One.

وأطلقت جوجل Google One أول مرة في عام 2018، وتطور المنتج منذ ذلك الحين وأصبح يمتلك امتيازات إضافية، ويشمل ذلك مزايا تحرير Google Photos، مثل Magic Eraser و Portrait light و Portrait Blur و Color Pop و Sky Suggestion.

وتبدأ خطط Google One من 1.99 دولار شهريًا، مما يمنحك مساحة تخزينية قدرها 100 جيجابايت قابلة للمشاركة مع خمسة أشخاص والوصول إلى خدمة VPN في الولايات المتحدة.

وأشار بيتشاي إلى أن إجمالي أعمال الاشتراكات في جوجل تسير في مسار تصاعدي وقد تجاوزت إيراداتها السنوية 15 مليار دولار، ويشمل ذلك YouTube Premium and Music و YouTube TV و Google One.

وقالت الشركة إن هذه قفزة بمقدار 5 أضعاف مقارنة بعام 2019. وأضافت أيضًا أن قطاع “الاشتراكات والمنصات والأجهزة” سجل نموًا قدره 23 في المئة سنويًا بسبب الأداء القوي للاشتراكات.

وذكرت جوجل آخر مرة أن خطط يوتيوب المدفوعة بلغت 80 مليونًا في شهر نوفمبر 2022، مع أنه لم يكن هناك تحديث آخر منذ ذلك الحين.

وأوضحت جوجل أن ملياري مستخدم مسجل الدخول يشاهدون فيديوهات YouTube Shorts كل شهر مع 7 مليارات تشغيل يوميًا، وهي الأرقام نفسها المذكورة في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023.

وسرحت عملاقة البحث في وقت سابق من هذا الشهر نحو 1000 موظف من مختلف الأقسام، ويشمل ذلك الأجهزة والهندسة والخدمات ويوتيوب.

وأرسل بيتشاي في وقت لاحق مذكرة داخلية إلى الموظفين قائلًا إنه قد يكون هناك المزيد من التسريحات هذا العام.

وذكرت الشركة أن لديها نحو 182502 موظف، مما يعد ارتفاعًا مقارنةً بمقدار 182381 موظفًا ذكرتهم الشركة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أن العدد منخفض جدًا مقارنةً بعدد الموظفين البالغ قدره 190234 موظفًا في نهاية عام 2022.

وجاءت إيرادات إعلانات جوجل البالغ قدرها 65.5 مليار دولار منخفضة مقارنةً بتوقعات المحللين البالغ قدرها 65.8 مليار دولار مع أن الرقم المعلن يعد زيادة قدرها 11 في المئة سنويًا.