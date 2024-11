تسريبات: معالج سنابدراجون 8 من الجيل الرابع يعمل بتردد يصل إلى 4.0 جيجاهرتز

أحدث التسريبات من حساب Digital Chat Station تتحدث عن تحطيم معالج سنابدراجون 8 من الجيل الرابع ما كان مستحيلًا في السابق، إذ استطاع هذا المعالج أن يعمل بتردد يصل إلى 4.0 جيجاهرتز.

وتضيف التسريبات أيضًا أن كوالكوم قررت التخلي عن تصميمات وحدات المعالجة المركزية من ARM، إذ ستتحول كوالكوم إلى استخدام نويات Oryon أو Phoenix الخاصة بها. ومن المتوقع أن يصنع المعالج القادم بحجم إنتاج ضخم باستخدام دقة تصنيع قدرها 3 نانومتر من الجيل الثاني من شركة أشباه الموصلات العملاقة TSMC، ومن المحتمل أيضًا أن يتمتع المعالج بكفاءة طاقة فضلى مقارنة بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث.

وقد تسمح هذه التحسينات في كفاءة الطاقة لنويات Phoenix العالية الأداء بالعمل بترددات مرتفعة، إذ ذكر أحد المسربين أيضًا أن الوصول إلى تردد 4.00 جيجاهرتز لم يعد حلمًا بعيد المنال. كما ينبغي أن تؤدي هذه الزيادة في التردد لنويات Phoenix إلى تحسين مستوى أداء النواة الواحدة.

وفقًا لشائعات سابقة، فإن وحدة المعالجة المركزية العالية الأداء في سنابدراجون 8 من الجيل الرابع ستقترن بوحدة معالجة الرسوم Adreno 830، ووفقًا للاختبارات السابقة أيضًا، فإن وحدة معالجة الرسوم Adreno 830 ستكون أسرع من وحدة معالجة الرسوم آبل M2.

لكن التسريبات الجديدة تشير إلى أن معالج سنابدراجون 8 من الجيل الرابع حقق أداءً رسوميًا رائعًا، إذ استطاع تشغيل لعبة Genshin Impact بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا بمعدل إطارات يبلغ 60 إطارًا/ الثانية لمدة قدرها 45 دقيقة. حساب Negativeonehero على منصة X، أكد أن المعالج الجديد حقق نتيجة أحادية النواة تصل إلى 2845 ألف نقطة في اختبار برنامج Geekbench 6، في حين وصلت النتيجة إلى 10628 ألف نقطة في اختبار تعدد النويات.

This is the first ever benchmark for Snapdragon 8 Gen 4! pic.twitter.com/a67YWtvDdP

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) January 28, 2024