إنتل تخطط لتقديم البطاقات الرسومية Arc Xe2 Battlemage بواجهة PCIe 5.0

تعتزم شركة إنتل إطلاق الجيل القادم من البطاقات الرسومية Arc Xe2 المستندة إلى معمارية Battlemage في عام 2024، لتكون أولى بطاقاتها التي تدعم واجهة الاتصال PCIe 5.0.

ويُقال إن وحدة معالجة الرسوم BCM-G10 التي ستستخدم مع البطاقات الرسومية من الفئة العليا ستكون داعمة لواجهة الاتصال PCI-Express 5.0 x16.

التسريبات تشير أيضًا إلى أن الجيل الثاني من البطاقات الرسومية Arc Xe2، قد لا يستهدف الحواسيب المحمولة، لكن هذه التسريبات ما تزال غامضة؛ لأن هناك تسريبات أخرى تؤكد أن إنتل ستستهدف فئة البطاقات الرسومية المكتبية وفئة البطاقات الرسومية المحمولة مع هذا الجيل الجديد، وربما تستهدف أيضًا الحواسيب المكتبية الصغيرة الحجم.

كما يشاع أن إنتل ستعتمد على دقة تصنيع قدرها 5 نانومتر من شركة TSMC مع هذا الجيل الجديد الذي يتوقع أن يحتوي على ثلاثٍ من وحدات معالجة الرسوم وهي: BCM-G10، و BCM-G21، و BCM-G31.

تسريبات أخرى من Tom of Moore’s Law is Dead تشير إلى أن أقوى وحدة لمعالجة الرسوم ستحتوي على 512 وحدة حوسبة، مع اعتماد إنتل على ذاكرة GDDR6X أو GDDR6 بحجم قدره 16 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 256 بتًا.

أخيرًا، يقال إن معمارية Battlemage ستأتي بأداء أفضل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمعمارية Arc Alchemist، لتكون أقوى بطاقة رسومية من معمارية Battlemage مساوية تقريبًا لأداء البطاقة الرسومية RTX 4070 SUPER التي أطلقتها إنفيديا منذ أسبوع.