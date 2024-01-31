إطلاق تطبيق مكالمات الفيديو Webex لتلفاز آبل

أعلنت منصة محادثات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت “ويبكس” Webex إطلاق تطبيق جديد لتلفاز آبل Apple TV 4K، ليتيح للمستخدمين إجراء المكالمات والاجتماعات عبر الشاشات الكبيرة.

ويمكن للمستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على شاشة تسجيل الدخول في تطبيق ويبكس في تلفاز آبل. وبعد تسجيل الدخول، يمكن بعدها الانضمام إلى الاجتماعات.

ومن أجل المشاركة في اجتماع أو مكالمة فيديو، يجب توصيل هاتف آيفون (أو جهاز آيباد) لاسلكيًا بتلفاز آبل، من أجل استخدامه كميكروفون وكاميرا ويب في أثناء الاجتماعات.

ولا تحتوي أجهزة التلفاز في العادة على أي ميكروفونات أو كاميرات ويب مدمجة من أجل إدخال الصوت والصورة، لذا تُستخدم هواتف آيفون وأجهزة آيباد من أجل ذلك عبر خاصية تُعرف باسم “المزامنة المستمرة” Continuity.

وكانت آبل قد أطلقت سابقًا تطبيق فيس تايم لتلفاز آبل من أجل إجراء مكالمات الفيديو، كما طُرحت تطبيقات أخرى مماثلة، مثل تطبيق زوم.

وتعد ويبكس Webex بتجربة صوتية ومرئية واضحة، كما يقدم التطبيق معاينة لحالة الفيديو والميكروفون قبل الانضمام إلى الاجتماع، بالإضافة إلى إدماج التقويم وسيري، واستخدام جهاز التحكم من بُعد (الريموت كنترول) لتصفح الاجتماعات والوصول إلى عناصر التحكم في الاجتماع.

ويتيح تطبيق ويبكس Webex عرض ما يصل إلى 25 حاضرًا في وقت واحد على الشاشة، ويمكن تنزيل التطبيق مجانًا من متجر آب ستور، لكن يجب توفر الجيل الثاني من تلفاز آبل Apple TV‌ 4K فما أحدث، وأجهزة آيفون أو آيباد بنظام iOS 17 أو iPadOS 17 فما أحدث.