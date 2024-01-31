أسوس تطلق حاسوبها المكتبي Tianxuan X 2024

طرحت أسوس حاسوبها المكتبي Tianxuan X 2024، وهو متاح الآن للشراء بسعر يبدأ من 915 دولارًا.

ويتميز Tianxuan X 2024 بمعالج Core i5-14400F القوي من إنتل المكون من 10 نوى من الجيل الرابع عشر.

وصنعت إنتل هذا المعالج بالاعتماد على عقدة التصنيع المتقدمة البالغ قدرها 5 نانومتر، مما يوفر أداءً مرتفعًا مع تردد أقصى قدره 4.7 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت ذكية بسعة قدرها 20 ميجابايت.

وزودت أسوس حاسوبها المكتبي ببطاقة الرسومات ASUS RTX 4060Ti، وهي جزء من سلسلة GeForce من إنفيديا.

وتتميز بطاقة الرسومات هذه بذاكرة وصول عشوائي من نوع GDDR6 بسعة قدرها 8 جيجابايت وتعتمد على معمارية إنفيديا الجديدة Ada Lovelace.

وتتضمن بطاقة الرسومات تطورات، مثل تتبع الأشعة وتقنية DLSS 3.5 ومروحة محورية مزدوجة للتبريد.

وتتميز بطاقة الرسومات ASUS RTX 4060Ti بوجود مقدار 4352 نواة من نوع CUDA وتدعم تقنيات، مثل NVIDIA Reflex و NVIDIA Studio، مما يعزز الألعاب والعمل الإبداعي.

ويحتفظ الحاسوب المكتبي بالتصميم الزاوي والعصري للنموذج السابق، وهو مزود بتقنية ASUS Aura Sync لإضاءة RGB القابلة للتخصيص.

ووفرت أسوس للحاسوب المكتبي نظام تبريد متطور يتضمن نظام تبريد ثلاثي المراوح ومبرد وحدة المعالجة المركزية المزود بأربعة أنابيب حرارية، مما يضمن أداءً مستقرًا.

ويوفر Tianxuan X 2024 ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسرعة قدرها 5600 ميجاهرتز وبسعة قدرها 16 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى مقدار 64 جيجابايت، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة.

ويتضمن مساحة تخزين داخلية من نوع PCle M.2 SSD بسعة قدرها 1 تيرابايت. ويحصل الحاسوب على الطاقة من الوحدة المعتمدة 80Plus بقوة قدرها 500 واط، مما يؤكد كفاءة استخدام الطاقة.

ويوفر الحاسوب المكتبي مجموعة واسعة من خيارات الاتصال مع منافذ مختلفة في الجزء العلوي والخلفي من العلبة موضوعة بطريقة إستراتيجية لتوفير الراحة.

ويتضمن ذلك USB-C و USB-A و HDMI و VGA و DisplayPort و Ethernet للاتصال بالإنترنت ومنافذ صوت لمكبرات الصوت أو سماعات الرأس.

وجهزت أسوس حاسوبها المكتبي باللوحة الأم ASUS B760 لإدارة هذه الاتصالات بفعالية.

ويأتي الجهاز مزودًا بالإصدار المنزلي من نظام التشغيل ويندوز 11، ويتمتع المستخدمون أيضًا بالمرونة اللازمة لترقية وإضافة المزيد من أقراص التخزين والذاكرة لتخصيص النظام وفقًا لاحتياجاتهم.