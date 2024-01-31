آبل تعتزم الحفاظ على تصميم هواتف آيفون 16

تخطط شركة آبل لإطلاق هواتف آيفون 16 القادمة نهاية العام الجاري بدون تغييرات واضحة في التصميم الخارجي، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل “مينج تشي كو”.

وأضاف كو أنه من غير المرجح أن تطلق آبل مزايا شاملة معتمدة على الذكاء الاصطناعي إلا عند إطلاق هواتف آيفون 17 القادمة في عام 2025.

ويعتقد كو أن الهواتف القابلة القابلة للطي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت اتجاهات رائجة للهواتف الذكية الراقية في الوقت الحالي، ويُعتقد أن شحنات هواتف آيفون قد تنخفض في عام 2024 نتيجة لعدم إطلاق آبل منتجات تركز على هذه المجالات حتى الآن.

وبالنظر إلى شركة سامسونج المنافسة، فهي تسيطر عالميًا على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، كما أطلقت حديثًا سلسلة جالاكسي S24 مع كثير من مزايا الذكاء الاصطناعي، وقد كان لذلك أثر إيجابي في دفع مبيعات السلسلة الجديدة في مرحلة الحجز الأولي.

ومن التغييرات المنتظرة التي يُشاع عنها في هواتف آيفون 16 القادمة إضافة زر جديد يُطلق عليه زر “الالتقاط” للإجراءات المتعلقة بالكاميرا.

ووفقا لتسريبات أخيرة، فإن زر الالتقاط سيستجيب للضغط واللمس، لعمل التكبير والتصغير في تطبيق الكاميرا عن طريق التمرير لليسار واليمين على الزر، والتركيز بضغطة خفيفة، وبدء تسجيل الفيديو بضغطة قوية.

ويُقال أيضًا إن آبل قد تزيد حجم الشاشة قليلًا في إصدارات برو من هواتف آيفون 16. ومن المقرر إعلان سلسلة آيفون 16 في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.