OpenAI تسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي آمنًا

تأمل OpenAI كسب ثقة الآباء من خلال الشراكة مع المنظمات التي تعمل على تقليل أضرار التكنولوجيا والإعلام للأطفال.

وأعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة شراكة مع Common Sense Media، وهي منظمة غير ربحية تراجع وتصنف مدى ملاءمة الوسائط والتكنولوجيا المختلفة للأطفال.

وتهدف الشراكة إلى التعاون في تطوير إرشادات الذكاء الاصطناعي والمواد التعليمية للآباء والمعلمين والشباب.

وتعمل OpenAI مع Common Sense Media لتنظيم GPTs المناسبة للعائلة في GPT Store، وذلك استنادًا إلى معايير تصنيف وتقييم منظمة Common Sense Media.

وقالت الشركة: “يقدم الذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة للعائلات والمراهقين، وتعمل شراكتنا مع Common Sense Media على تعزيز عملنا في مجال السلامة، مما يضمن أن العائلات والمراهقين يمكنهم استخدام أدواتنا بثقة”.

ويأتي إطلاق الشراكة بعد أن قالت OpenAI إنها تشارك في إطار عمل Common Sense Media الجديد للتقييمات والمراجعات المصممة لتقييم السلامة والشفافية والاستخدام الأخلاقي وتأثير منتجات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف إطار عمل Common Sense Media إلى توفير ملصقات تعريفية للتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل تسليط الضوء على السياقات التي تستخدم فيها التطبيقات وتوضيح مجالات الفرص والأضرار المحتملة مقابل مجموعة من مبادئ الفطرة السليمة.

وتتعرض OpenAI لضغوط من الجهات التنظيمية لإظهار أن تطبيقاتها مفيدة للمجتمع، وليست ضارة به.

وفتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في الصيف الماضي تحقيقًا في OpenAI بخصوص كون ChatGPT قد أضر بالمستهلكين من خلال جمع البيانات ونشر بيانات كاذبة عن الأفراد.

كما أعربت سلطات البيانات الأوروبية عن قلقها بخصوص معالجة OpenAI للمعلومات الخاصة.

وتميل أدوات OpenAI إلى اختلاق الأشياء بثقة والفهم الخطأ للحقائق الأساسية، وهي متحيزة بطريقة تتماشى مع بيانات التدريب.

ويلجأ الأطفال والمراهقون إلى هذه الأدوات للحصول على المساعدة في الواجبات المدرسية والمشكلات الشخصية.

وتأمل الشركة أن تفيد هذه الشراكة الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، وقالت إن جزءًا من مهمتها هو إتاحة الذكاء الاصطناعي المفيد مجانًا.