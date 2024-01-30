Minisforum تكشف عن حاسوبها الصغير HX100G بمعالج Ryzen 7 7840HS

أطلقت شركة Minisforum حاسوبها الصغير HX100G من سلسلة حواسيب Neptune المشهورة، ويعد هذا الحاسوب ترقية إضافية مقارنة بحاسوب HX99G.

ويعتمد هذا الطراز على المعالج المركزي AMD Ryzen 7 7840HS بدلًا من المعالج المركزي Ryzen 9 6900HX المستخدم في الطراز السابق HX99G، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوم المدمجة Radeon 780M والبطاقة الرسومية المنفصلة Radeon RX 6650M؛ مما يوفر أداءً رسوميًا قويًا.

ويعد المعالج المركزي Ryzen 7 7840HS خيارًا أقوى من إصدار Ryzen 9 6900HX، فهو مصنوع بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر، ويضم 8 نوى و 16 خيطًا، ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.8 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 5.1 جيجاهرتز.

مع معدل استهلاك طاقة (TDP) يتراوح بين 35 و 54 واطًا، وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 16 ميجابايت. اللافت هو مستوى الأداء في أثناء مقارنة المعالج الجديد بمعالج 6900HX، إذ يُظهر حاسوب HX100G مستوى أداء أفضل بنسبة تصل إلى 8% في أداء النواة الواحدة وأداء أقوى بنسبة تصل إلى 16% في أداء النوى المتعددة.

وتأتي البطاقة الرسومية المنفصلة Radeon RX 6650M مع 28 وحدة حوسبة وذاكرة GDDR6 بحجم قدره 8 جيجابايت، مما يجعلها مناسبة لتشغيل مختلف الألعاب التي تتطلب استهلاك حجم ذاكرة كبير. فهذه البطاقة تدعم تقنية AMD Smart Access Memory، وتأتي بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 100 واط، وتلبي متطلبات ألعاب AAA بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، كما تقدم مستوى أداءٍ واضح في تحرير الصور الاحترافية ومونتاج الفيديو بدقة عرض قدرها 4K.

مع أن التغييرات في وحدة المعالجة المركزية كانت واضحة، ما زال هذا الحاسوب يحتفظ ببنية تصميمه نفسها المشابهة للأطرزة السابقة. إذ يتضمن هذا الحاسوب خيارات اتصال متعددة وهي: منفذا HDMI 2.1، ومنفذا DisplayPort، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول من النوع C، وأربع منافذ USB 3.2 من النوع A (منفذ واحد من الجيل الثاني وثلاثة منافذ من الجيل الأول)، ومنفذ اتصال Ethernet 2.5، ومنفذ صوت قدره 3.5 ملم.

ويسمح حاسوب HX100G الصغير بترقية حجم قرص التخزين أو ذاكرة الوصول العشوائي، بداية بالقدرة على تركيب قرص SSD بحجم 1 تيرابايت وذاكرة DDR5 بتردد يصل إلى 4800 ميجاهرتز بحجم قدره 32 جيجابايت أو حجم قدره 64 جيجابايت. كما يحتوي أيضًا على فتحتين M.2 2280 لإضافة المزيد من أقراص SSD M.2 2280 PCIe 4.0.

كما يعتمد حاسوب HX100G على نظام تبريد متطور يجمع بين الأنابيب النحاسية العالية الجودة وفتحتي تهوية مزدوجتين. وبفضل المراوح المزدوجة المدمجة في الحاسوب والأنابيب النحاسية السبعة، (وهي: ثلاثة أنابيب مخصصة للمعالج المركزي، وأربعة أنابيب مخصصة للبطاقة الرسومية)، مع مبرد حراري مخصص للذاكرة وقرص SSD؛ كل ذلك سيضمن استمرار عمل حاسوب HX100G بمستويات ضوضاء منخفضة نسبيًا ودرجة حرارة منخفضة.

أخيرًا، يباع حاسوب HX100G من دون قرص تخزين وذاكرة وصول عشوائي بسعر يبلغ 719 دولارًا، في حين شراء هذا الحاسوب بقرص تخزين SSD بحجم قدره 1 تيرابايت وذاكرة DDR5 بحجم قدره 32 جيجابايت سيكلف مبلغًا قدره 905 دولاراتٍ، ومبلغًا قدره 995 دولارًا مع ذاكرة DDR5 بحجم قدره 64 جيجابايت.