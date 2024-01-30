Linktree تطلق مزايا لجدولة الروابط وأرشفتها

أعلنت لينك تري Linktree مزايا جديدة تشمل جدولة الروابط والأرشفة والقدرة على جلب مقاطع الفيديو الحديثة تلقائيًا من يوتيوب وتيك توك.

وتأسست المنصة في عام 2016، وتوفر صفحة ربط مرجعية لمختلف الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي بمثابة صفحة مقصودة للشخص أو الشركة تتضمن جميع الروابط الاجتماعية.

واستوحت فكرة المنصة من انزعاج المطورين من منصات التواصل الاجتماعي التي لا تسمح بالارتباطات التشعبية المتعددة.

وتتيح Linktree الآن للمستخدمين جدولة رابط لنشره عبر الصفحة في تاريخ ووقت محددين، وتستطيع الاختيار من بين مناطق زمنية متعددة لمواءمة عملية النشر وفقًا للمنطقة الجغرافية التي تستهدفها.

كما يمكنك أيضًا تحديد وقت إلغاء تنشيط الروابط المجدولة حتى لا تضطر إلى إلغاء تنشيط الرابط غير ذي الصلة يدويًا.

وتقدم الشركة الناشئة التي يقع مقرها في أستراليا أيضًا ميزة أرشفة الروابط التي قد لا ترغب في عرضها عبر صفحتك. ويتيح لك هذا الإجراء الاحتفاظ بالإحصائيات المتعلقة بالرابط دون الحاجة إلى حذفه.

وتتيح لك Linktree تمييز المحتوى من حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة. وتسمح الآن للمستخدمين المشتركين في خطة Pro بجلب مقاطع الفيديو الحديثة تلقائيًا من فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وتويتش.

وعرضت الشركة سابقًا ميزة لسحب المنشورات تلقائيًا من الشبكات الاجتماعية، مثل إكس وثردز.

وتضيف الشركة القدرة على تسليط الضوء على الرابط من خلال ميزة تحديد الأولويات، إذ يمكنك اختيار توسيع الرابط تلقائيًا أو تحريكه عندما يزور شخص ما صفحتك ضمن Linktree.

وتتاح ميزة أرشفة الروابط لجميع المستخدمين، في حين تتاح مزايا جدولة الرابط وتحديد أولويات الرابط للمستخدمين المشتركين في خطة Starter، وتقتصر ميزة جلب مقاطع الفيديو الحديثة على المستخدمين المشتركين في خطة Pro.

وتمتلك المنصة أكثر من 45 مليون مستخدم، وعينت مارتن جولد وجوني هانتر لقيادة جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، واستحوذت في العام الماضي على شركتين ناشئتين مرتبطتين بمجال عملها، وهما Koji و Bento.