Arc Search يوفر تجربة تصفح مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أصدرت الشركة الناشئة المسماة The Browser Company متصفحًا جديدًا لهاتف آيفون يسمى Arc Search يهدف إلى التركيز على تجربة البحث.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت الشركة في العام الماضي تطبيقها الأول لأجهزة آيفون Arc Mobile Companion، الذي سمح للمستخدمين بحفظ الروابط لفتحها عبر تطبيق أجهزة الحواسيب في وقت لاحق.

وتوفر ميزة Browse for me المدعومة بالذكاء الاصطناعي صفحة ويب مصممة بدقة تحتوي معلومات بخصوص استعلام البحث.

وتقرأ هذه الميزة المدعومة بنماذج من OpenAI وغيرها ست صفحات ويب على الأقل من أجل إنشاء صفحة جديدة بأقسام مختلفة.

كما يقدم المتصفح ملخصًا للجواب عند السؤال عن شيء ما، من أجل الحصول على معلومات سريعة، مع إمكانية استخدام قسم Dive Deeper لاستكشاف الروابط الإضافية المدرجة للموضوع.

وفي حال كان المستخدم لا يريد استخدام الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن بإمكانه النقر على الاستعلام من أجل استخدام محرك بحث جوجل أو Bing أو DuckDuckGo أو Ecosia.

ويوجد أيضًا وضع قارئ لجميع صفحات الويب لتسهيل قراءة المقالة ويمكنك وضع إشارة مرجعية على صفحة الويب أيضًا، مع أنه لا يوجد نظام مجلد لتخزين هذه الإشارات المرجعية.

ويؤرشف متصفح Arc Search علامات التبويب بعد أي مدة زمنية تحددها من أجل حمايتك من التحميل الزائد لعلامات التبويب. ويمكنك أيضًا اختيار الاحتفاظ بعلامات التبويب لمدة تصل إلى 30 يومًا.

ويمكنك إلقاء نظرة على علامات التبويب المفتوحة من خلال مبدل علامات التبويب الموجود في الشريط السفلي، أو يمكنك التمرير باستمرار من الحافة اليسرى للشاشة.

ويمنع Arc Search النوافذ المنبثقة المخالفة للقانون العام لحماية البيانات والرسائل الإخبارية والإعلانات وأجهزة التتبع تلقائيًا.

ويريد متصفح Arc Search أن يجعلك تشعر وكأنك تتفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتولى مهمة البحث عن الأشياء وتلخيص المحتوى وتقديمه من خلال ميزة Browse for me.

وتتمثل فكرة The Browser Company في أن المتصفح ومحرك البحث وروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي وموقع الويب ليست أشياء مختلفة، بل إنها أجزاء من أداة البحث عن المعلومات عبر الإنترنت، وقد تكون موجودة أيضًا داخل التطبيق نفسه.