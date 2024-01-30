AOC GAMING تكشف عن سلسلة شاشات G4X بتصميم جديد

كشفت شركة AOC، إحدى العلامات التجارية المتخصصة في صناعة شاشات الألعاب وملحقات الحاسوب، عن سلسلة جديدة من شاشات الألعاب وهي G4X الجديدة كليًا بتصميمها الأنيق.

وتحتوي السلسلة الجديدة على شاشة AOC GAMING 24G4X بحجم قدره 23.8 بوصة وشاشة AOC GAMING 27G4X بحجم قدره 27 بوصة بدقة عرض قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، وكلتاهما تعتمدان على لوحة Fast IPS التي تقدم ألوانًا دقيقة وزوايا رؤية واسعة، ومعدل تحديث متحرك قدره 180 هرتزًا، وزمن استجابة يصل إلى 1 ميلي/ الثانية (GtG)، مع دعم لتقنية إنفيديا G-SYNC، ودعم تقنية المدى الديناميكي العالي HDR10.

بفضل المزايا المتطورة والتصميم الجديد، فإن الطرازين الجديدين يقدمان تجربة لعب مثلى، إذ تتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث متحرك قدره 180 هرتزًا؛ مما يضمن تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة خاصة أنها تدعم تقنية إنفيديا G-SYNC التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

وتأتي شاشة 24G4X و 27G4X بتصميم جديد مستوحى من الخطوط الحادة، مع لمسات رمادية داكنة وأشكال مثلثية في الجهة الخلفية لتقدم مظهرًا عصريًا.

يتميز كلا الطرازين بقاعدة مريحة تسمح بتعديل الارتفاع والتدوير والانحناء والدوران بسهولة. كما تساعد القاعدة على الجلوس بوضعية صحية لتسمح للمستخدمين باستخدام الشاشات ليس فقط للألعاب ولكن أيضًا للدراسة أو العمل طوال اليوم. ويتيح برنامج AOC G-Menu إمكانية تغيير إعدادات الشاشة حسب الحاجة.

أخيرًا، تأتي شاشة AOC GAMING 24G4X و 27G4X بضمان لمدة ثلاث سنوات وستكون متاحة في الأسواق في نهاية شهر يناير بسعر يبلغ 149.99 جنيهًا إسترلينيًا لشاشة AOC GAMING 24G4X وبسعر يبلغ 169.99 جنيهًا إسترلينيًا لشاشة AOC GAMING 24G4X.