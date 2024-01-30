 6 نصائح لمحو آثار بصمتك الرقمية بطريقة مثالية

أصبحت بصماتنا الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا، إذ يترك كل ما نقوم به عبر الإنترنت آثارًا رقمية يمكن استخدامها لتتبعنا وتحديد هويتنا بسهولة.

ويشير مصطلح (البصمة الرقمية) Digital Fingerprint؛ إلى البيانات التي تتركها عند استخدام الإنترنت، ويشمل ذلك مواقع الويب التي تزورها، ورسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها، والمعلومات التي تُدخلها في المواقع الإلكترونية التي تستخدمها، ويمكن استخدام بصمتك الرقمية لتتبع نشاطك عبر الإنترنت وأجهزتك، لذلك يُعدّ محوها أمرًا ضروريًا لحماية خصوصيتك.

وفي هذا المقال سنستعرض مجموعة من النصائح التي يقدمها خبراء كاسبرسكي، والتي ستساعدك في محو آثار بصمتك الرقمية بطريقة مثالية:

1- احذف الملفات غير الضرورية:

يمكن أن يستغرق حذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها وقتًا طويلًا، خاصة إذا كان لديك آلاف الملفات، لذا من الأفضل أن تبدأ بحذف من 20 إلى 50 ملفًا يوميًا، وعلى سبيل المثال: يمكنك البدء بتنظيف سطح مكتب حاسوبك من جميع اختصارات الملفات التي لم تعد بحاجة إليها، وضع في حسابك أن هذا الإجراء البسيط سيحسّن من أداء حاسوبك.

ثم يمكنك البدء بحذف الملفات غير الضرورية من مجلد التحميلات، وهنا يمكن أن تساعدك صفحة الأداء في تطبيق Kaspersky في اكتشاف جميع الملفات الكبيرة في حاسوبك، والملفات المكررة، بالإضافة إلى الملفات المؤقتة المخزنة في الطبقات العميقة من نظام تشغيل جهازك. وأخيرًا؛ لا تَنْسَ تفريغ سلة المحذوفات بمجرد انتهائك من الملفات غير الضرورية.

2- نظّف بريدك الإلكتروني وتطبيقات المراسلة:

في عالمنا المتصل، أصبح مشهد البريد الإلكتروني الغارق بالرسائل أمرًا مألوفًا لدى الجميع، لذا يمكنك البدء بتنظيف بريدك الإلكتروني بخطوات أساسية مثل: إلغاء اشتراكك من جميع النشرات الإخبارية التي لا يتسنى لك قراءتها أبدًا.

كما يمكنك التخلص من كل تلك الرسائل غير المقروءة منذ شهور أو سنوات، فإذا لم تقرأ أيًا منها حتى الآن، من المحتمل أنك لن تفعل ذلك أبدًا. وبالطبع، لا تَنْسَ أن تحذف جميع الرسائل من مجلد الرسائل المزعجة.

وهناك طريقة رائعة أخرى لتحرير مساحة التخزين في هاتفك، وهي حذف المحادثات القديمة في تطبيقات المراسلة التي تستخدمها.

3- احذف التطبيقات غير المستخدمة:

من المحتمل أن تكون لديك تطبيقات مثبتة لم تستخدمها منذ وقت طويل، سواء في هاتفك الذكي أو حاسوبك المحمول، وربما لم تفتح بعضها أبدًا منذ شرائك الجهاز، ولكن هذه التطبيقات تستهلك مساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي في جهازك، على الرغم من عدم استخدامك لها.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشكل هذه التطبيقات خطرًا أمنيًا إذا اُخترقت لكونها قديمة، لذلك احرص على حذف التطبيقات التي لا تستخدمها من أجهزتك باستمرار.

4- أوقف الإشعارات غير الضرورية:

يؤدي استخدام الكثير من التطبيقات إلى تلقينا عدد كبير من الإشعارات الرقمية يوميًا، ومن ثم قد تقرر أن توقف جميع الإشعارات، ولكن هذا ينفي غرض تلقيها في المقام الأول. بدلًا من ذلك، حدد التطبيقات التي تفرط في إرسال الإشعارات أو تسيء استخدامها وأوقفها.

والجدير بالذكر أن العديد من الأجهزة تحتوي على وضع التركيز الذي يمكنك تفعيله لإيقاف الإشعارات مؤقتًا أثناء حضور اجتماع مهم على سبيل المثال.

5- تحقق من أمان كلمات المرور:

يلتزم عدد قليل جدًا من المستخدمين بالممارسات الجيدة لإدارة كلمات المرور، وغالبًا ما يستخدمون كلمة المرور نفسها في جميع حساباتهم الرقمية.

ولكن حان الوقت للتخلص من هذه العادة السيئة والبدء باستخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور، مثل: Kaspersky Password Manager. إذ يُظهر لك هذا التطبيق كلمات المرور التي قد تكون غير آمنة، ويساعدك في إنشاء كلمات مرور آمنة وفريدة باستخدام مزية التوليد العشوائي، ويشفر كلمات المرور عند تخزينها، كما يزامن كلمات المرور تلقائيًا عبر جميع أجهزتك.

6- احذف الحسابات غير المستخدمة:

تُعدّ الحسابات غير المستخدمة عبر الإنترنت جزءًا من بصمتك الرقمية، كما تُشكل خطرًا محتملًا على الدوام؛ لأنه إذا تعرض أحد الحسابات للاختراق، فقد يُستخدم في عمليات للاحتيال أو في هجمات على مستخدمين آخرين، وفي حالة ربط بطاقة مصرفية بحساب من هذا القبيل، فقد تكون هناك عواقب مادية وخيمة.

لذلك من الأفضل عدم ترك حساباتك إذا لم تعد بحاجة إليها، ولكن قد يكون هذا الجزء من التنظيف صعبًا؛ لأنك ستحتاج إلى تذكر الحسابات التي أنشأتها، ثم تذكر بيانات تسجيل الدخول الخاصة بها.

ولتجنب الإرهاق، حاول حذف حساب واحد غير ضروري على الأقل أسبوعيًا. وأثناء قيامك بذلك، يوصي خبراء كاسبرسكي بإضافة جميع حساباتك إلى تطبيق إدارة كلمات المرور الذي تستخدمه، وبهذه الطريقة، ستكون جميع الحسابات في مكان واحد، وستُخزن كلمات مرورها بأمان، وستكون قادرًا على تسجيل الدخول ببضع نقرات فقط، لذلك في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتنظيف، لن يكون الأمر متعبًا كذلك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تعرض أي من الحسابات للاختراق، فستتلقى إخطارًا من تطبيق إدارة كلمات المرور ويمكنك اتخاذ إجراء سريع؛ إما تغيير كلمة المرور أو حذف الحساب نهائيًا إذا لم تَعد تستخدمه.