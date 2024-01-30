ميتا تصدر أداة جديدة لتوليد التعليمات البرمجية

أصدرت ميتا نسخة جديدة ومحسنة من نموذجها لتوليد التعليمات البرمجية Code Llama 70B، وتستطيع هذه النسخة المحدثة كتابة التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة، مثل Python و ++C و Java و PHP، من المطالبات اللغوية الطبيعية أو مقتطفات التعليمات البرمجية الموجودة.

ويعد Code Llama 70B واحدًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر الكبرى لتوليد التعليمات البرمجية المتوفرة حاليًا، وهو المعيار الحديث في مجال توليد التعليمات البرمجية

وكانت القدرة على توليد التعليمات البرمجية بمنزلة هدف طويل الأمد لعلماء الحاسوب، لأنها تعِد بزيادة كفاءة تطوير البرمجيات وسهولتها وإبداعها.

وتوفر نماذج توليد التعليمات البرمجية، مثل Code Llama 70B، إمكانية كتابة التعليمات البرمجية أو تعديل التعليمات البرمجية الموجودة وتحسينها باستخدام بعض الأوامر البسيطة أو ترجمة التعليمات البرمجية من لغة إلى أخرى بسهولة.

وليس من السهل توليد التعليمات البرمجية، إذ إن التعليمات البرمجية دقيقة وصارمة، على عكس اللغة الطبيعية التي غالبًا ما تكون فضفاضة ومرنة.

وتتبع التعليمات البرمجية قواعد وصياغة صارمة من أجل إنتاج المخرجات والسلوك المطلوب، وغالبًا ما تكون التعليمات البرمجية معقدة وطويلة، وتتطلب سياقًا ومنطقًا لفهمها وكتابتها.

وتحتاج نماذج توليد التعليمات البرمجية إلى الكثير من البيانات والقدرة الحاسوبية والذكاء لمواجهة هذه التحديات، وهنا يأتي دور نموذج ميتا الجديد Code Llama 70B.

ويعد Code Llama 70B بمنزلة نموذج لغوي كبير متطور مدرب على 500 مليار رمز مميز من التعليمات البرمجية والبيانات المتعلقة بالتعليمات البرمجية.

كما يتمتع نموذج ميتا الجديد بنافذة سياق كبيرة تضم مقدار 100000 رمز مميز، مما يسمح له بمعالجة وتوليد التعليمات البرمجية الطويلة والمعقدة.

ويعتمد Code Llama 70B على نموذج ميتا اللغوي الكبير للأغراض العامة Llama 2 الذي يتضمن مقدار 175 مليار معلمة.

ويعد Code Llama 70B بمنزلة إصدار خاص من Llama 2 معدل بدقة لتوليد التعليمات البرمجية باستخدام التقنية المسماة الاهتمام الذاتي، التي تسمح له بمعرفة العلاقات والتبعيات بين أجزاء مختلفة من التعليمات البرمجية.

ويشتمل Code Llama 70B على العديد من المزايا أبرزها CodeLlama-70B-Instruct، وهي ميزة تسمح للنموذج بفهم تعليمات اللغة الطبيعية وتوليد التعليمات البرمجية وفقًا لذلك.

وسجلت هذه الميزة مقدار 67.8 نقطة في HumanEval، وهي مجموعة بيانات مرجعية تضم مقدار 164 مشكلة برمجية تختبر الصحة الوظيفية والمنطق لنماذج توليد التعليمات البرمجية.

وتتجاوز هذه النتيجة النتائج السابقة للنماذج المفتوحة المصدر الفضلى، مثل CodeGen-16B-Mono وStarCoder، ويمكن مقارنتها بنتائج النماذج المغلقة، مثل GPT-4 (مقدار 68.2 نقطة) و Gemini Pro (مقدار 69.4 نقطة).

وتستطيع ميزة CodeLlama-70B-Instruct التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، مثل فرز البيانات والبحث عنها وتصفيتها ومعالجتها، بالإضافة إلى تنفيذ الخوارزميات، مثل البحث الثنائي وفيبوناتشي.

ويتوفر Code Llama 70B للتنزيل مجانًا، مما يسمح للباحثين والمستخدمين التجاريين باستخدامه وتعديله.

وتوفر ميتا أيضًا وثائق وبرامج تعليمية بخصوص كيفية استخدام النموذج وتعديله لأغراض ولغات مختلفة.