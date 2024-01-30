مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و OnePlus 12

يُعدّ هاتفا Galaxy S24 Ultra و OnePlus 12 من أفضل الهواتف التي صدرت حديثًا، ويتمتع كلاهما بمواصفات قوية، ويشتركان في نوع المعالج ومقاس الشاشة، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية.

ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما؛ إذ يتفوق هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra على هاتف OnePlus 12 بنظام الكاميرا المتطور، ودعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويتفوق هاتف OnePlus 12 على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن.

وفيما يلي، سنوضح أبرز الفروق بينهما:

يدعم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية لهواتف Galaxy S24 الرائدة:

عند إطلاق سلسلة Galaxy S24، ركّزت سامسونج في الحديث عن المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي لهواتف جالاكسي الحديثة.

تتوفر مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج في جميع التطبيقات المدمجة في Galaxy S24 Ultra، كتطبيق الهاتف، وتطبيق الكاميرا، وتطبيق الملاحظات وغيرها. ويمكنك تعرّف أبرز المزايا التي يقدمها المساعد الذكي Galaxy AI إلى مستخدمي هواتف Galaxy S24 في مقال:”أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24“.

كما يمكنك تعرّف أبرز مزايا تحرير الصور المتوفرة في هواتف Galaxy S24 في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.

هذه المزايا حصرية لهواتف سامسونج الجديدة، ولا يحتوي هاتف OnePlus 12 على مزايا الذكاء الاصطناعي، وهذا سيجعل تجربة استخدام هاتف سامسونج مختلفة تمامًا عن تجربة استخدام هاتف OnePlus 12 وأي هاتف رائد آخر، وهذه المزايا قد تكون سببًا أساسيًا لاختيار هاتف Galaxy S24 Ultra بدلًا من OnePlus 12.

يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra مع قلم S Pen مُضمن:

من المزايا البارزة التي يتفوق بها هاتف Galaxy S24 Ultra على OnePlus 12 هو قلم S Pen المضمن، الذي يمكن استخدامه لتصفح الويب، وتدوين الملاحظات، والأفكار وغيرها، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون استخدام القلم الذكي في أثناء استخدام الهاتف، وقد يكون هذا سببًا بارزًا لاختيار Galaxy S24 Ultra بدلًا من هاتف OnePlus 12.

تدعم بطارية هاتف OnePlus 12 تقنية الشحن السلكي السريع:

فيما يتعلق بسرعة الشحن السلكي، تدعم بطارية هاتف OnePlus 12 الشحن السلكي السريع وتتفوق بذلك على بطارية هاتف سامسونج؛ إذ تنتقل نسبة الشحن في هاتف ون بلس من 0 إلى 100% في 26 دقيقة فقط، وتستغرق العملية ذاتها مدة قدرها 71 دقيقة في هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

تدعم بطارية S24 Ultra أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا أما بطارية هاتف OnePlus 12 فتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

كلاهما يحتويان على كاميرات متطورة لكن S24 Ultra يحتوي على كاميرات أفضل قليلًا من كاميرات هاتف OnePlus 12:

يتفوق نظام الكاميرا في هاتف Galaxy S24 Ultra على نظام الكاميرا في هاتف OnePlus 12، فهاتف سامسونج يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، ويحتوي على عدستي تقريب، مع دعم مستويات عالية من التقريب البصري. أما هاتف ون بلس فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وفيما يلي سنوضح المواصفات الكاملة لنظام الكاميرا في كلا الهاتفين:

Galaxy S24 Ultra OnePlus 12 العدسة الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.7. واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6. العدسة الثانية عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5X. عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3X. العدسة الثالثة عدسة تقريب (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3X. فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. العدسة الرابعة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. ــــــــــــــ

يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1300 دولار، أما هاتف OnePlus 12 فهو مُتاح للطلب الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Ultra و OnePlus 12:

المواصفات Galaxy S24 Ultra OnePlus 12 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. 5400 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والرمادي، والأزرق، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي. الأسود، والأخضر، والفضي. الوزن 232 جرامًا 220 جرامًا. السعر مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1300 دولار . مُتاح للطلب الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.