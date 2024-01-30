ركزت شركة سامسونج في هذا العام مع إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 في الذكاء الاصطناعي بنحو أساسي، ولم تركز في إحداث تغييرات كبيرة في التصميم أو المواصفات الرئيسية لهواتفها الجديدة؛ فقد أضافت مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتف S24؛ مما جعلها منافسة لهاتف Pixel 8 Pro الذي صدر العام الماضي وتميز بدعمه لمجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير، وتُسهّل أداء العديد من المهام في الهاتف.

وبالإضافة إلى دعم مزايا الذكاء الاصطناعي، يشترك هاتف Galaxy S24 Plus الأوسط في سلسلة هواتف سامسونج الجديدة مع أحدث هاتف من جوجل Pixel 8 Pro في مقاس الشاشة، وسعة ذاكرة الوصول العشوائي، وغيرها العديد من المواصفات.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Plus و Pixel 8 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy S24 Plus بتصميم مشابه كثيرًا لتصميم الطراز السابق S23 Plus، وكذلك هاتف جوجل Pixel 8 Pro يأتي بتصميم مشابه لتصميم الطراز السابق Pixel 7 Pro.

تخلت شركة سامسونج عن الزجاج المنحني والحافات المستديرة في هاتف Galaxy S24 Plus وأضافت إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع (Armor aluminum 2) الذي يمتاز بالمتانة ومقاومة الخدوش.

أما شركة جوجل فقد أحدثت تغييرات قليلة في تصميم Pixel 8 Pro مقارنةً بتصميم الطراز السابق، وأبرزها: شكل إطار عدسات الكاميرا الخلفية، فقد أصبحت العدسات موجودة داخل إطار واحد، بالإضافة إلى أن الجهة الخلفية غير لامعة على عكس الطراز السابق.

وفيما يتعلق بالأبعاد، يبلغ طول هاتف جوجل 162 ملم ويبلغ سُمكه 8.8 ملم، ويزن 213 جرامًا، وهو أطول وأكثر سُمكًا وأثقل من هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus الذي يبلغ طوله 158.5 ملم، ويبلغ سُمكه 7.7 ملم، ويزن 196 جرامًا.

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S24 Plus شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) تتفوق على شاشة هاتف جوجل بالسطوع والدقة؛ إذ تمتاز شاشة هذا الهاتف بالسطوع العالي الذي يصل أقصاه إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتأتي بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا.

أما هاتف Pixel 8 Pro فيضم شاشة من نوع (LTPO OLED) تأتي بدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.

كلتا الشاشتين يبلغ مقاسهما 6.7 بوصات، وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية LTPO التي تسمح للشاشة بتغيير معدلات التحديث بين 1 و120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on).

الكاميرا:

يحتوي هاتفا Galaxy S24 Plus و Pixel 8 Pro على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتأتي العدسة الثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف سامسونج، أما في هاتف جوجل فتأتي العدستان الثانية والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات أمامية أحادية العدسة، تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل في هاتف جوجل Pixel 8 Pro، وبدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus.

يوفر كلا الهاتفين صورًا عالية الجودة وواضحة في ظروف الإضاءة المختلفة، وكلاهما من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، فبالإضافة إلى الكاميرات ذات المواصفات القوية، يدعم كلاهما العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور التي تساعد في تحرير الصور باحترافية دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات تحرير الصور التابعة لجهات خارجية.

ولتتعرف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور في هواتف سامسونج Galaxy S24، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف Galaxy S24 Plus تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، أما الكاميرات الخلفية في هاتف جوجل Pixel 8 Pro، فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف Galaxy S24 Plus بأحدث معالج من كوالكوم هو (Snapdragon 8 Gen 3)، أما الإصدار العالمي فيعمل بمعالج سامسونج (Exynos 2400).

وأما هاتف Pixel 8 Pro فيعمل بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر ويمتاز هذا المعالج بقوته وقدرته على التعامل بكفاءة مع الألعاب الكثيفة، وتعدد المهام، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي.

يعمل هاتفا Galaxy S24 Plus و Pixel 8 Pro بنظام التشغيل أندرويد 14، لكن هاتف سامسونج يعمل بواجهة المُستخدم OneUI من سامسونج التي توفر العديد من خيارات التخصيص، والمزايا التي تعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج جالاكسي.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، سيحصل كلا الهاتفين على تحديثات لنظام التشغيل أندرويد لمدة قدرها سبع سنوات.

كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُسهّل أداء العديد من المهام، وتُحسّن تجربة الاستخدام؛ ويمكنك تعرّف أبرز المزايا المتوفرة في هاتف سامسونج في مقال: “أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24“. كما يمكنك تعرف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هاتف Pixel 8 Pro في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Pixel 8 من جوجل“.

كلا الهاتفين يتوفران بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، أما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيتوفر بأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير/ الساعة، وهي أصغر بقليل من بطارية هاتف جوجل Pixel 8 Pro التي تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير/ الساعة.

تدعم بطارية هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة، أما بطارية هاتف Pixel 8 Pro فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

تتفوق بطارية هاتف جوجل على بطارية هاتف سامسونج بسرعة الشحن اللاسلكي؛ إذ تدعم بطارية هاتف سامسونج الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، أما بطارية هاتف جوجل فتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا.

السعر :

هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والأزرق.

أما هاتف Pixel 8 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Plus و Pixel 8 Pro:

Pixel 8 Pro Galaxy S24 Plus المعالج معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5050 ميلّي أمبير/ الساعة. 4900 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأبيض والأسود، والأزرق، والأخضر. الأسود، والرمادي، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، والبرتقالي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 213 جرامًا. 196 جرامًا. السعر يبدأ من 999 دولارًا متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.