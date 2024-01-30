معالجات إنتل Panther Lake ستضاعف أداء الذكاء الاصطناعي

كشف بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، أن الشركة تستهدف زيادة أداء الذكاء الاصطناعي لمعالجات Panther Lake بمقدار الضعف مقارنة بمعالجات Arrow Lake و Lunar Lake من الجيل التالي، والتي ستنافس أفضل المعالجات المركزية من المنافسين.

وقال جيلسنجر في اجتماع خاص للكشف عن أرباح الربع الرابع لشركة إنتل: “إن منصة معالجات Core Ultra توفر أداءً رائدًا للذكاء الاصطناعي، ومع إطلاق سلسلة معالجات Lunar Lake و Arrow Lake في وقت لاحق من هذا العام، سنضاعف أداء الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات. وفي عام 2025، مع معالجات Panther Lake، سنعزز أداء الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى الضعف مرة أخرى”.

مع أن معالجات Panther Lake ستتمتع بأداء مميز للذكاء الاصطناعي مقارنة بمعالجات Meteor Lake، فإن معظم هذا التحسن في زيادة مستوى الأداء والبالغ خمسة أضعاف يأتي من معالجات Arrow Lake و Lunar Lake.

ستكون المعالجات الأخيرة أسرع بثلاثة مرات من معالجات Meteor Lake، لتأتي معالجات Panther Lake وتضاعف أداءها، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بخمسة مرات مقارنة بمعالجات Meteor Lake. كما أكد جيلسنجر موعد إطلاق معالجات Arrow Lake و Lunar Lake المقرر في عام 2024، وفي الوقت نفسه أكد أن معالجات Panther Lake ستصل إلى الأسواق في عام 2025.

وأضاف جيلسنجر قائلًا: “نحن الشركة الأولى في مجال الصناعة التي تدمج كلًا من تصميم البوابة الشاملة ومراحل توصيل الطاقة في عملية تصنيع واحدة. ستُطلق معالجات Arrow Lake المستندة إلى دقة تصنيع 20A هذا العام. ومن المتوقع أن تكون دقة تصنيع 18A جاهزة لبدء مرحلة الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2024. ومن دواعي سروري أن أقول إن معالجات Clearwater Forest للخوادم، هي أول رقاقة ستُصنع بدقة تصنيع 18A الخاصة بنا، وقد دخلت مرحلةَ التصنيع حاليًا، في حين ستدخل معالجات Panther Lake المخصصة للعملاء مرحلة التصنيع قريبًا”.

ومن المرجح أن تكون معالجات Panther Lake خليفة لمعالجات Arrow Lake، لكن الأهم من ذلك هي التسريبات التي تتحدث عن نية إنتل إطلاق معالجات Panther Lake-S المكتبية أيضًا، مما يعني استهدافها مباشرة سوق المعالجات المركزية المكتبية.