مراجعة شاملة لهاتف شاومي Redmi Note 13

أطلقت العلامة التجارية Redmi التابعة لشركة شاومي خمسة طرز جديدة من هواتفها ضمن سلسلة Redmi Note 13، وتشترك جميع الطرز في التصميم مع وجود شاشة بمقاس قدره 6.67 بوصات، ولكن هناك اختلافات قليلة في شكل عدسات الكاميرا الخلفية.

تتضمن هذه السلسلة ثلاثة طرز مرتفعة السعر، هي: +Redmi Note 13 Pro، و Redmi Note 13 Pro 4G، و Redmi Note 13 Pro التي تحتوي على نظام كاميرا يمتاز بمواصفات قوية، ومعالجات أسرع مقارنةً بالمعالجات التي تعمل بها الطرز الأخرى، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع وبعض المزايا الأخرى غير المتوفرة في الطرز الأخرى.

تتضمن هذه السلسلة أيضًا هاتف Redmi Note 13 المتوسط السعر، الذي يتمتع بمواصفات جيدة لكنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) على عكس طرز Pro.

سنتحدث في هذا المقال عن هاتف Redmi Note 13 ونذكر مواصفاته وأبرز المزايا التي يتمتع بها في المراجعة التالية:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Redmi Note 13 بتصميم يتضمن جوانب مسطحة، ويضم إطارًا مصنوعًا من البلاستك، ويظهر زر التشغيل وأزرار التحكم في مستوى الصوت في الجانب الأيمن من الهاتف، وفي الجانب الأيسر لا يوجد أي أزرار، وفي الجهة السفلية يوجد منفذ USB-C، ومكبر الصوت، وفتحة لبطاقة SIM، وفي الجهة العلوية يوجد مقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، وباعث للأشعة تحت الحمراء IR.

يتوفر هاتف Redmi Note 13 بأربعة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأزرق (Ice Blue)، والأخضر (Mint Green)، والبرتقالي (Ocean Sunset). ويأتي هذا الهاتف في صندوق مع شاحن بقدرة تبلغ 33 واطًا، وكابل للشحن من نوع USB-C، وحافظة للهاتف مصنوعة من السيليكون.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف شاومي Redmi Note 13 شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 1800 شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 3.

الكاميرا :

يضم هاتف Redmi Note 13 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، لكن الصور الملتقطة باستخدام الكاميرا الفائقة الاتساع يظهر فيها الكثير من التشويش عند التصوير في النهار، ولا تكون واضحة إطلاقًا عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 13 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 685) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 610).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم MIUI 14، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها سنتان، وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكنك زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف Redmi Note 13 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال مدة قدرها 29 دقيقة، وتصل إلى نسبة قدرها 100% خلال مدة قدرها 70 دقيقة.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Redmi Note 13 بسعر يبدأ من 200 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Redmi Note 13:

Xiaomi Redmi Note 13 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 685) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا. الألوان الأسود، والأزرق، والأخضر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14. الوزن 188 جرامًا. السعر يبدأ من 200 دولار .