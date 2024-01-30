مايكروسوفت تنتقد آبل بشأن التغييرات الجديدة في متجر آب ستور

انتقدت مايكروسوفت آبل بسبب التغييرات التي تجريها في متجر التطبيقات “آب ستور” للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية DMA في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت سارة بوند، رئيسة قطاع إكس بوكس، في منشور لها عبر حسابها في منصة إكس، إن سياسة آبل الجديدة “خطوة في الاتجاه الخطأ”.

ونصحت بوند آبل بضرورة الاستماع إلى التعليقات حول خطتها المقترحة والعمل على “تحقيق مستقبل أكثر شمولًا للجميع”.

وتُعد أبرز التغييرات الجديدة في متجر آب ستور في دول الاتحاد الأوروبي السماح بتحميل التطبيقات من خارجه لأول مرة عبر متاجر التطبيقات البديلة له، وهو ما قد يحرم آبل من الرسوم التي تحصلها من عمليات شراء التطبيقات والاشتراكات.

واقترحت آبل نظامًا جديدًا للمتاجر البديلة يُلزم المطورين الذين ينوون نشر تطبيقاتهم خارج متجر آب ستور بدفع نصف يورو لكل تثبيت سنوي لتطبيقاتهم بعد تجاوزها مليون عملية تثبيت، بالإضافة إلى رسوم قدرها 17% من المطورين الذين سيتيحون للمستخدمين طرقًا بديلة للدفع خارج آب ستور.

وتخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق متجر “إكس بوكس موبايل” الخاص بها، كأحد المتاجر البديلة لمتجري آب ستور وجوجل بلاي، على أن يضم الألعاب التي تطورها عبر شركات الألعاب المملوكة لها.

وسيضم المتجر المنتظر ألعابًا شهيرة، مثل كول أوف ديوتي وكاندي كراش من شركتي أكتيفيجن بليزارد وكينج التابعتين لها.

ولاقت التغييرات الجديدة أيضًا، فيما يخص نظام الرسوم الذي تحاول آبل فرضه، انتقادات حادة من الرؤساء التنفيذيين في سبوتيفاي و Epic Games، مطورة لعبة فورت نايت، داعين المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضدها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستصدر ردًا على التغييرات التي أجرتها آبل عندما تدخل اللوائح حيز التنفيذ رسميًا مطلع شهر مارس المقبل، ووعدت “بإجراء قوي” تجاه آبل إذا كانت التغييرات التي تقدمها “ليست جيدة على نحو كافٍ”.