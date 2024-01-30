كاوست تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات الكشف المبكر عن مرض السكري

تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالشراكة مع شركة أمبليفاي هيلث (amplifAI)، على تطوير تقنيات جديدة للكشف المبكر عن مرض السكري؛ وذلك بهدف خفض التكاليف الطبية، وحماية المرضى من عملية بتر الأطراف السفلية نتيجة الإصابة بالقدم السكرية.

ويجمع النظام الجديد الذي تطوره جامعة كاوست بين تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أمبليفاي هيلث، وتقنية التصوير الطيفي الفائق (HyplexTM) التي صممها البروفيسور أندريا فراتالوتشي؛ أستاذ الهندسة الكهربائية في كاوست.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 500 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بأكثر من 100 مليون بحلول عام 2030. كما أن معدل الإصابة بمرض السكري في المملكة العربية السعودية مرتفع جدًا، حيث يؤثر المرض في ما يقرب من 20% من السكان. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المرض هو السبب الرئيسي لبتر الأطراف السفلية في جميع أنحاء العالم؛ وهو مسؤول عن أكثر من 80% من حالات بتر الأطراف السفلية في الولايات المتحدة.

وتهدف الشراكة بين (كاوست) وشركة (أمبليفاي هيلث) إلى اكتشاف مرض السكري في وقت مبكر، وتطوير خطط علاجية فضلى، وتقليل عمليات بتر الأطراف السفلية بصورة كبيرة.

وقال البروفيسور (فراتالوتشي): “يمكن لهذا الجهد أن يوفر على المملكة العربية السعودية أكثر من ملياري ريال سنويًا من التكاليف الطبية، ويقلل من إجراء نحو 1.5 مليون عملية بتر للأطراف السفلية في جميع أنحاء العالم كل عام، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة الملايين من الناس”.

تقنية التصوير الطيفي الفائق (HyplexTM):

يمكن لتقنية التصوير الطيفي الفائق (HyplexTM) جمع بيانات ضخمة بحجم تيرابايت في الثانية الواحدة، وهو ما يتفوق بنحو كبير على حجم الجيجابايت التي تُجمع من الكاميرات التجارية الحالية، وبذلك تقدم هذه التقنية كمية كبيرة من المعلومات الجديدة التي تُستخدم في الكشف المبكر عن الأمراض.

والجدير بالذكر أن البروفيسور فراتالوتشي يختبر حاليًا تقنية (HyplexTM) مع المستشفيات السعودية لتشخيص مرض سرطان الجلد، وذلك من خلال شركة (Pixeltra) الناشئة في كاوست.

وتُعدّ الشراكة بين (كاوست) و(أمبليفاي هيلث) – وهي شركة سعودية متخصصة في مجال التقنية الصحية – أيضًا بمنزلة دليل على كيفية مساهمة التقنيات السعودية في تحسين تشخيص الأمراض وطرق علاجها. كما تسلط الضوء على الدور المتميز لمبادرة الصحة الذكية في كاوست لتعزيز الرعاية الصحية المستقبلية في المملكة العربية السعودية.

ومن جهته، قال بيير ماجيستريتي؛ نائب رئيس الجامعة للأبحاث ومدير مبادرة الصحة الذكية في كاوست: “تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات التنبئية للذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض باستخدام التقنية التي طورتها كاوست، مما يساهم في تحسين عمليات التشخيص وجعلها أكثر دقة وكفاءة”.