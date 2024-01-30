سامسونج تطرح هواتف جالاكسي S24 للبيع رسميًا

بدأت شركة سامسونج إتاحة هواتفها جالاكسي S24 الجديدة للبيع عبر المتاجر على نطاق عالمي.

وباتت هواتف سامسونج الجديدة متاحة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وبعض الدول في الشرق الأوسط كدول الخليج العربي.

وتخطط سامسونج لتوسيع نطاق توفر هواتف جالاكسي S24 في المزيد من الدول على نحو تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن سامسونج حققت مبيعات بلغت 1.21 مليون وحدة من هواتف جالاكسي S24 خلال مرحلة الحجز الأولي (ما قبل البيع)، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بهواتف جالاكسي S23 السابقة.

وأشارت التقارير إلى أن عدد طلبات الحجز الأولي لهواتف سامسونج الجديدة قد وصلت إلى أرقام قياسية في بعض الدول، مثل الهند وكوريا الجنوبية، ودول أخرى.

ويمكن شراء الهواتف الآن من متجر سامسونج الإلكتروني أو متاجرها الفعلية المنتشرة في أنحاء العالم، أو من شركات الاتصالات وشركاء سامسونج المعتمدين.

وكانت سامسونج قد أتاحت هواتف جالاكسي S24 للعملاء الراغبين في شرائها في مرحلة الحجز الأولي بضعف السعة التخزينية بالسعر نفسه الذي تُباع به السعة الأساسية، مع ضمان “سامسونج كير بلس” المميز مجانًا لمدة عام كامل، بالإضافة إلى بعض الملحقات المجانية مثل غطاء الحماية، وخصومات إضافية عند شراء الملحقات الأخرى.

وبعد الشراء، يحصل مالكو تلك الهواتف على بعض المزايا الإضافية الأخرى، مثل اشتراكات مميزة مجانية في يوتيوب بريميوم وون درايف وتطبيقات أدوبي Lightroom و Express وغيرها.

وتتيح سامسونج هاتفي جالاكسي S24 و S24 بلس بسعات تخزينية قدرها 128 و 256 و 512 جيجابايت بعدة ألوان، منها الأسود والرمادي والأرجواني والأصفر، في حين أن إصدار ألترا يتوفر بسعات تخزينية قدرها 256 و 512 جيجابايت وتيرابايت، بالألوان نفسها لكن مع إطار مصنوع من التيتانيوم، علمًا بأن سامسونج توفر ألوانًا إضافية عبر موقعها الرسمي.