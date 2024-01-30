سامسونج تجلب Galaxy AI إلى مئة مليون جهاز

أكد روه تاي مون، رئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج، أن الشركة ملتزمة بجلب Galaxy AI إلى مئة مليون جهاز جالاكسي محمول في جميع أنحاء العالم هذا العام.

وكانت العملاقة الكورية الجنوبية قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن سلسلة Galaxy S24 المزودة بخدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للعلامة التجارية الكورية Galaxy AI المدعومة من Google Cloud.

وأشارت سامسونج إلى أن Galaxy AI قادمة إلى النماذج الرائدة القديمة في النصف الأول من عام 2024، ويشمل ذلك سلسلة Galaxy S23 و Galaxy S23 FE و Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 وسلسلة Galaxy Tab S9.

كما قد تصل Galaxy AI إلى هاتفي Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6 القادمين، وقد تساعد كل هذه الأجهزة معًا سامسونج في تحقيق هدفها البالغ قدره مئة مليون جهاز يتضمن Galaxy AI.

وأوضح مون أن مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي تظل مجانية للاستخدام حتى عام 2025، وذلك بغض النظر عن الموارد الكبيرة المستثمرة في تطوير Galaxy AI، مع أن العلامة التجارية لم تقرر بعد ما قد يحدث للمزايا المجانية لاحقًا، ولدى الشركة أكثر من عام لاتخاذ القرار.

ولم تتخذ الشركة بعد أي قرارات بخصوص المستقبل المالي لخدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي Galaxy AI بعد عام 2025، مع أن مون ألمح إلى خطط لتقديم مزايا ذكاء اصطناعي قوية في المستقبل للمشتركين الذين يدفعون.

وقال مون: “هناك احتياجات مختلفة للذكاء الاصطناعي المحمول وفقًا لتحليلنا. هناك مستهلكون راضون عن استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي مجانًا، وهناك عملاء يرغبون في الحصول على قدرات ذكاء اصطناعي قوية وهم مستعدون لدفع ثمنها، لذلك نأخذ كل هذه العوامل بالحسبان عند اتخاذ القرار المستقبلي”.

وأضاف: “كان هناك نمو سلبي في العام الماضي عند النظر إلى السوق العالمية للهواتف الذكية، مع أن الفئات الرائدة والراقية ظلت دون تغيير إلى حد كبير، ونعتقد هذا العام أن هناك نموًا سريعًا قادمًا من الفئات الرائدة والراقية مقارنةً بالمتوسط الإجمالي للسوق”.

وأوضح مون أن سامسونج تعتزم إنتاج أجهزة حواسيب محمولة في الهند لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتصنع العملاقة الكورية الجنوبية حاليًا أجهزة الحواسيب المحمولة في الصين وفيتنام.