تيك توك تنافس يوتيوب بمقاطع الفيديو الأفقية

بدأت منصة مشاركة مقاطع الفيديو “تيك توك” تشجيع صانعي المحتوى على بدء نشر مقاطع فيديو أفقية تزيد مدتها على دقيقة.

ووفقًا لشهادات بعض صانعي المحتوى في المنصة، فإن تيك توك ستعمل على تعزيز ظهور تلك المقاطع خلال 72 ساعة من نشرها بحسب الإشعار الذي ظهر داخل التطبيق.

وسيتمكن صانعو المحتوى الموجودون في تيك توك منذ أكثر من ثلاثة أشهر من الاستفادة من ميزة “زيادة نسبة المشاهدة”، طالما أن مقاطع الفيديو المنشورة ليست إعلانية أو تحمل طابعًا سياسيًا.

ويُعد الاتجاه إلى مقاطع الفيديو الأفقية تغيرًا كبيرًا في تيك توك؛ التي انتشرت بين مستخدمي الأجهزة المحمولة بفضل مقاطع الفيديو العمودية القصيرة التي يسهل عرضها في الهواتف الذكية.

ويرى مراقبون أن تيك توك تشهد تحولًا قد يجعلها أقرب إلى يوتيوب، إذ تختبر المنصة أيضًا مقاطع الفيديو الطويلة التي تصل مدتها إلى 30 دقيقة، وذلك بعد أشهر قليلة من إطالة الحد الأقصى لمدة الفيديو إلى 15 دقيقة.

وتميل معظم مقاطع الفيديو التي تُنشر حاليًا في يوتيوب إلى أن تكون مدتها في حدود 10 دقائق أو أكثر، من أجل الأثر الإيجابي لذلك في تحقيق العوائد المالية منها خلافًا للمحتوى القصير المدة في تيك توك.

وكانت تيك توك قد شجعت صانعي المحتوى سابقًا على نشر مقاطع فيديو طويلة نسبيًا على غرار يوتيوب عبر برنامج الاشتراكات، الذين يمكن صانعي المحتوى من نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 20 دقيقة موجهة على نحو حصري للمشتركين في حساباتهم باشتراكات تبدأ من دولار واحد حتى 190 دولارًا، وفقًا لما يحدده صانع المحتوى.

ومن جهة أخرى، فإن يوتيوب تسعى للتركيز على مقاطع الفيديو القصيرة “Shorts” في الآونة الحالية وإضافة الكثير من المزايا التي تشجع على نشرها، مع دفع مقابل أكبر مقارنةً بتيك توك.