تيك توك تجعل جميع مقاطع الفيديو قابلة للتسوق

قد تصبح روابط المتجر قريبًا شائعة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي، إذ تختبر تيك توك ميزة تجعل جميع المنشورات قابلة للتسوق، وهي الخطوة الحديثة لشركة التواصل الاجتماعي لدخول مجال التجارة الإلكترونية المقدرة قيمتها بمليارات الدولارات.

وتستخدم الميزة الجديدة التكنولوجيا لتحديد الكائنات الموجودة في الفيديو تلقائيًا، ومن ثم تشجع المشاهدين على العثور على عناصر مماثلة عبر المتجر من خلال النقر على صفحة المنتجات.

وكان في السابق بإمكان المؤثرين والعلامات التجارية المعتمدة فقط وضع علامة على المنتجات عند نشر المحتوى عبر التطبيق.

ويحتاج المؤثرون والعلامات التجارية حاليًا إلى موافقة تيك توك لوضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو، مع أن الميزة الجديدة قادرة على توسيع روابط المنتج لجميع مقاطع الفيديو، مما يعد توسعًا كبيرًا في مزايا التجارة الإلكترونية في تيك توك.

وأكد متحدث باسم تيك توك لوكالة بلومبرغ أن هذه الميزة هي اختبار مبكر.

وأطلقت المنصة الاجتماعية الصينية في العام الماضي النسخة الأمريكية من متجرها، وهي محاولة للجمع بين سهولة التسوق عبر أمازون واكتشاف المنتج الذي توفره مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إنستاجرام.

ويعتبر المتجر أولوية قصوى للمنصة، التي تهدف إلى بيع سلع بقيمة قدرها 17.5 مليار دولار في الولايات المتحدة هذا العام.

وأشاد التجار بالمتجر بعد أن شهدوا مبيعات قياسية خلال مدة نهاية العام، إذ مولت تيك توك الحسومات والشحن المجاني للمتسوقين.

وقالت تيك توك: “اشترى أكثر من 5 ملايين عميل جديد شيئًا ما خلال شهر نوفمبر”، الذي شمل Black Friday و Cyber Monday.

في حين اشتكى المستخدمون من المنتجات المقلدة الموجودة ضمن المتجر، وقال بعض المستخدمين إن كمية المشاركات المشابهة للإعلانات من الأشخاص المؤثرين تنفر من التجربة.

وتقدم تيك توك عمولات لمنشئي المحتوى على مشتريات المنتجات التي تحصل من خلال منشوراتهم، مما يمنحهم حافزًا لتسويق البضائع.

وترتبط الميزة الجديدة التي تختبرها المنصة بالمنتجات الموجودة في منشورات المستخدمين العاديين، مما قد يزيد قبول التجربة للزوار الذين يتطلعون فقط إلى الترفيه.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الشركات إلى التكنولوجيا في محاولة لتحديد المنتجات تلقائيًا وتقديم روابط لشرائها.

وتتمتع منصة التواصل الاجتماعي المنافسة بنترست بميزة توصيات التسوق التي تدعو المستخدمين إلى عرض المنتجات المماثلة في منشورات معينة.

كما عرضت جوجل التسوق بصفته حالة استخدام رئيسية ضمن Google Lens و Circle to Search من أجل مساعدة الأشخاص في تحديد الأشياء وتوفير روابط لشرائها.