المنتدى العالمي للمدن الذكية في الرياض يستشرف حلولًا لقضايا التشوه البصري والازدحام

يقدم المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تحت شعار (حياة أجود)، خلال يومي 12 و 13 من فبراير 2024 في أرينا الرياض، عددًا من الحلول الرقمية المبتكرة لتحقيق أعلى مستويات التنمية في المدن مثل: معالجة مظاهر التشوه البصري، والازدحام في الطرق، والتخطيط العمراني الفعال للحاضر والمستقبل.

ويسعى المنتدى من خلال مشاركة أكثر من 80 متحدثًا عالميًا و محليًا يمثلون خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية ومهندسي المدن الذكية، وصنّاع السياسات الاقتصادية من 40 دولة إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبه وإيجاد بيئة جاذبة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياحيًا في المدن الذكية.

ويُعدّ هذا المنتدى هو أول منتدى عالمي للمدن الذكية يُنظم في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط التطوير لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن بحيث يكون الإنسان محور تنميتها.

ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل يشارك فيها مجموعة من أصحاب المعالي، وعمداء المدن، ونخبة من الخبراء الدوليين في بناء وتخطيط المدن الذكية، والمستثمرين، والمبتكرين، وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية لتبادل الخبرات فيما بينها لمناقشة التحديات وتعرّف أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية.

ويتطلع المنتدى إلى بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض يجتمع فيها أفضل خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي للحوار في موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي: المدن العالمية، ومستقبل التنقل الحضري، والخدمات العامة الذكية، والتخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم، والمدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز.

الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية بدأ في مدينة برشلونة؛ وهي المقر الرئيسي له منذ 2011، وتوسّع منها ليقام في مختلف مدن العالم؛ لمناقشة التحديات التي تواجه المستقبل الحضري، وتحفيز التطوير والابتكار في بناء المدن.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنتدى، والتسجيل فيه، يمكنك زيارة هذا الرابط.