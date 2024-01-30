إنتل تتجاوز سامسونج كأكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم

تجاوزت إنتل سامسونج كأكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات الإلكترونية خلال عام 2023 الماضي، وفقًا لتقرير جديد لمؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في أبحاث السوق.

وبحسب التقرير، فقد بلغت عائدات إنتل من صناعة أشباه الموصلات 50.5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت عائدات سامسونج 43.4 مليار دولار أمريكي.

وتراجعت عائدات سامسونج على نحو كبير خلال عام 2023 مقارنةً بالعام الذي يسبقه بنسبة قدرها 38%، بسبب تراجع سوق رقائق الذاكرة وعدم قدرة الشركة على جذب عملاء لعمليات تصنيع الرقائق المتقدمة.

وشهدت عائدات إنتل تراجعًا أيضًا لكن بنسبة أقل من سامسونج، إذ بلغت نسبة التراجع خلال عام 2023 نحو 15% مقارنةً بعام 2022.

وفي المركز الثالث، جاءت شركة إنفيديا التي حققت عائدات تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو كبيرة بلغت 86%، بسبب الطلب المتزايد على بطاقات الرسوميات GPU التي تصممها، إذ تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

وقد أسهمت ثورة الذكاء الاصطناعي في ارتفاع أسهم شركة إنفيديا ووصول قيمتها السوقية إلى مستويات قياسية، كما قفزت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في عام 2023.

وجاءت شركة كوالكوم في المرتبة الرابعة بفارق ضئيل خلف إنفيديا وبنسبة تراجع على أساس سنوي قدرها 17%، بسبب تراجع سوق الهواتف الذكية على نطاق عالمي.

وحلّت شركة برودكوم في المرتبة الخامسة، تليها شركة SK Hynix، أكبر منافس لسامسونج في سوق رقائق الذاكرة، ثم شركة AMD.

وبلغ حجم عائدات أشباه الموصلات عالميًا خلال عام 2023 نحو 521 مليار دولار أمريكي بتراجع قدره 8.8% مقارنةً بعام 2022.