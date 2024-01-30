إطلاق تطبيق زوم لنظارة آبل

أعلنت منصة محادثات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت “زوم” إطلاق تطبيق جديد لنظارة آبل للواقع المختلط “فيجن برو”.

وسيعمل التطبيق على إظهار المستخدم الذي يرتدي النظارة في صورة مجسمة واقعية (أفاتار) له مع عرض تعبيرات الوجه وحركات اليد، كما لو كان لا يرتدي النظارة بالأساس.

وتشبه طريقة عمل تطبيق زوم الجديد تطبيق آبل فيس تايم لمكالمات الفيديو في نظارة فيجن برو.

ويستفيد تطبيق زوم القادم أيضًا من إمكانيات الواقع المعزز والحوسبة المكانية في النظارة، حيث سيظهر كنافذة عائمة في البيئة المادية لمرتدي النظارة.

وسيتوفر التطبيق الجديد بالتزامن مع إطلاق نظارة آبل فيجن برو مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وقالت زوم عبر موقعها الرسمي إنها تخطط لجلب المزيد من المزايا إلى التطبيق ربيع العام الجاري، ومنها ميزة “التثبيت في العالم الحقيقي”، التي يتوقع أن تجعل المكالمات غامرة وعلى درجة كبيرة من الواقعية عبر السماح بتثبيت ما يصل إلى خمسة مشاركين في اجتماع زوم في المساحة الفعلية حول المستخدم مع إزالة خلفياتهم.

وستضيف زوم مزايا أخرى مثل مشاركة الملفات الثلاثية الأبعاد وعرضها في البيئة المحيطة، كما تخطط أيضًا لإطلاق خدمة Team Chat التي تنافس بها خدمة Slack لفرق العمل.

وكانت آبل قد أعلنت توفر بعض تطبيقات بث المحتوى مثل ديزني بلس وماكس وباراماونت بلس وغيرها كتطبيقات أصلية للنظارة، في حين ستغيب تطبيقات أخرى مهمة مثل نتفلكس ويوتيوب، مع إمكانية الوصول إليهما عبر متصفح سفاري.