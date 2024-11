أكاديمية السعودية تدشن جهازي محاكاة لطائرات إيرباص 

دشّنت أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية، جهازي محاكاة حديثين لطائرات إيرباص (A320neo)، وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية الأكاديمية لتقديم خدمات التدريب المتقدم للطيارين، وتمثل نقلة نوعية في قدرات التدريب الجوي في المملكة العربية السعودية.

وحصلت أكاديمية السعودية على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني لتنفيذ التدريب على هذين الجهازين اللذين يُعدان من بين أحدث أجهزة المحاكاة في العالم، مما يدعم خطط الأكاديمية التوسعية في تقديم خدمات التدريب المتقدم على الطيران في المملكة والمنطقة إلى جانب التزامها برفع مستوى جودة التدريب.

وقد جرى الكشف عن جهازي المحاكاة لطائرات إيرباص (A320neo)؛ خلال حفل رسمي أُقيم في مقر الأكاديمية، بحضور المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر؛ المدير العام لمجموعة السعودية، وحشد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.

#Saudia_Academy elevates aviation training with the launch of two new A320neo simulators

🔗 | https://t.co/qDJMWOUgOE pic.twitter.com/INT2k4gpbq

— Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) January 30, 2024