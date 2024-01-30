أكاديمية السعودية تدشن جهازي محاكاة لطائرات إيرباص 

دشّنت أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية، جهازي محاكاة حديثين لطائرات إيرباص (A320neo)، وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية الأكاديمية لتقديم خدمات التدريب المتقدم للطيارين، وتمثل نقلة نوعية في قدرات التدريب الجوي في المملكة العربية السعودية.

وحصلت أكاديمية السعودية على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني لتنفيذ التدريب على هذين الجهازين اللذين يُعدان من بين أحدث أجهزة المحاكاة في العالم، مما يدعم خطط الأكاديمية التوسعية في تقديم خدمات التدريب المتقدم على الطيران في المملكة والمنطقة إلى جانب التزامها برفع مستوى جودة التدريب.

وقد جرى الكشف عن جهازي المحاكاة لطائرات إيرباص (A320neo)؛ خلال حفل رسمي أُقيم في مقر الأكاديمية، بحضور المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر؛ المدير العام لمجموعة السعودية، وحشد من المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران.

#Saudia_Academy elevates aviation training with the launch of two new A320neo simulators 🔗 | https://t.co/qDJMWOUgOE pic.twitter.com/INT2k4gpbq — Saudia Group | مجموعة السعودية (@SaudiaGroup) January 30, 2024

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي؛ الرئيس التنفيذي لأكاديمية السعودية، حرص الأكاديمية على توفير أحدث الأجهزة بما يعزز موقعها كمركز تدريبي معتمد من المنظمات والهيئات الدولية في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية السعودية تُدير حاليًا أربعة مرافق تشمل: التدريب على الطيران، والتدريب على السلامة، والتدريب على الخدمة أثناء الطيران، والتدريب الفني الذي من المقرر أن ينتقل إلى قرية الصيانة تحت إشراف شركة السعودية لهندسة الطيران، كما تتطلع لإنشاء مقر جديد للتدريب على الطيران بمدينة الرياض في إطار الخطوات التوسعية؛ بهدف توسيع قاعدة عملائها على مستوى المملكة والمنطقة.